Кожемяко обогнал Путина

Глава Приморья встретился с предпринимателями раньше президента и, так же как глава государства, пообещал убрать максимум препон для бизнеса

Новое руководство Приморья ищет новые форматы работы с предпринимателями края. Одной из таких форм должны стать ежемесячные встречи губернатора Олега КОЖЕМЯКО с теми, кто возглавляет бизнес-объединения и крупные предприятия региона. На этих встречах, первая из которых состоялась в минувшую пятницу, будут обсуждаться текущие вопросы взаимодействия бизнеса и власти, пишет газета "Золотой Рог".

Повестку для обсуждения предложили сами предприниматели, а модератором встречи выступил глава «Деловой России» в Приморском крае Алексей ТИМЧЕНКО. Так как Олег Кожемяко в свое время в политику пришел из бизнеса, он не раз и не два дал понять предпринимателям, что их проблемы ему знакомы и понятны. Равно как и причины, по которым Приморский край сегодня находится в нижней части Национального рейтинга инвестклимата в регионах РФ - недоступность финансовых ресурсов, закрытость ресурсоснабжающих и сетевых организаций, длительные сроки подключения к сетям и получения разрешений на строительство. По ряду административных процедур для бизнеса сроки уже существенно удалось сократить, но работа в этом направлении должна продолжаться, считает Олег Кожемяко.

По его словам, во встречах руководства края и капитанов приморского бизнеса также будут принимать участие представители территориальных управлений федеральных органов власти – многие спорные вопросы от предпринимателей касаются именно работы «федералов».

Вопросы, заданные предпринимателями Олегу Кожемяко и его заместителям, касались дефицита трудовых ресурсов и привлечения рабочей силы из-за рубежа, развития туристической отрасли, а также обновления общественного транспорта и строительства многоярусных парковок в центре Владивостока. Важным вопросом стала диверсификация производства на градообразующих предприятиях в моногородах – на примере арсеньевского завода «Аскольд».

Встреча показала: разнообразные каналы обратной связи с руководством Приморья востребованы предпринимателями. Главное, чего хотят предприниматели – чтобы вопросы, мешающие развитию бизнеса, решались по принципу «здесь и сейчас», а общение с представителями власти было как можно более регулярным. Олег Кожемяко отметил, что ждет от предпринимателей конкретных предложений по организации такой работы. При этом, как уточнил вице-губернатор Константин БОГДАНЕНКО, свою работу продолжит и Инвестиционный совет, посвященный общим для всех предпринимателей вопросам, от которых в целом зависит инвестклимат в Приморье.

А на прошедшей неделе с российским бизнесом встретился Президент России Владимир ПУТИН, который заявил, что губернаторы должны активнее выполнять федеральное решение предоставить бизнесу в регионах инвестиционный налоговый вычет.

- Важнейший вопрос - это акцентированная поддержка технологического развития отечественного бизнеса, содействие внедрению инноваций и перевооружению производства. Здесь уже принят ряд решений, - заявил он, выступая на форуме «Деловой России». - Прошу субъекты Федерации активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление основных фондов.

Путин призвал думать на перспективу, создавать благоприятные условия для того, чтобы открывались и модернизировались предприятия, росла производительность труда, и тогда налоговые поступления будут расти, а регион будет двигаться вперед. Он напомнил, что на федеральном уровне такие решения в законодательстве приняты.

- Нужно, чтобы соответствующие решения принимались и на уровне регионов. К сожалению, пока только в десяти субъектах Федерации приняты такие решения, - констатировал президент.

Глава государства также обратил внимание на развитие конкуренции. По его словам, уже реализуемые проекты создают огромный спрос на продукцию для промышленности, инфраструктуры, сельского хозяйства, социальной сферы.

- Хочу еще раз обратить внимание правительства: все процедуры размещения заказов, закупки государственных и муниципальных органов власти, компаний с госучастием должны быть открытыми и прозрачными. Нам нужны дополнительные меры, чтобы обеспечить такую конкурентную среду, - заявил он.

Путин поддержал идею бизнеса как можно раньше начинать процедуру отбора поставщиков.

- Она уже в работе, - сообщил российский лидер. - Согласен с тем, что это целесообразно сделать по отдельным группам товаров или услуг, чтобы у компании было время, например, не менее чем полгода основательно подготовиться к конкурсным процедурам.

Президент добавил, что необходим аналогичный системе продвижения товаров механизм в отношении экспорта услуг. Такой подход будет отражен в законодательстве, включая условия налогообложения, - пообещал глава государства.

- Речь идет не просто о развитии экспорта, но и стимулах для бизнеса инвестировать в здравоохранение, в образование, в логистику и в туризм, то есть в те сферы, которые создают комплексный экономический, социальный, технологический эффект, - заключил Путин.

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- Мы сконцентрировали свои усилия на улучшении делового климата в Приморском крае. Наша цель - создать такие условия, при которых любой предприниматель мог бы комфортно, без лишней бюрократии создавать и развивать свой бизнес, - подчеркнул губернатор Приморья. - Если предприниматель обратился за государственной или муниципальной услугой, ему обязаны ее предоставить. Мы также готовы менять краевое законодательство, предлагать поправки в федеральные законы, если это упростит вашу работу.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.