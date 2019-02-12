О времена! О главы!

Назначение мэров на практике оказалось более сложной и скандальной процедурой, чем прямые выборы

Пока во Владивостоке проходил прием документов от желающих участвовать в конкурсе на должность мэра, в соседних муниципалитетах механизм непрямого избрания глав снова дал сбой. Голосование в Думе Хасанского района не позволило определить нового главу территории и продлило безвластие еще на несколько месяцев, а в Надеждинском районе выборы главы едва не оказалось сорванным из-за демарша оппозиционных депутатов.

За пять лет, прошедших с момента отмены в Приморье прямых выборов мэров, неудачный опыт проведения конкурсов на замещение должности главы случился едва ли не в каждом муниципальном образовании. Осечки на непрямых выборах случались и при Владимире МИКЛУШЕВСКОМ, и при Андрее ТАРАСЕНКО, и уже при Олеге КОЖЕМЯКО. Из-за нежелания местных властей назначать конкурс, срыва конкурсных процедур или неготовности депутатов голосовать за кого-либо из представленных комиссией кандидатов период безвластия в некоторых городах и районах Приморья затягивался на годы. А избранные депутатами главы нередко вступали в конфронтацию с теми, кто их избирал.

Зависшие в безвластии

Наиболее показательным является пример Находкинского городского округа, где в конце 2015 – начале 2016 года развернулся настоящий политический триллер. Местные депутаты в ходе конкурса на должность главы «прокатили» Олега КОЛЯДИНА, руководившего Находкой с 2004 года, а председатель гордумы Михаил ПИЛИПЕНКО неожиданно стал фигурантом уголовного дела. Новый мэр Находки, Андрей ГОРЕЛОВ, задержался на посту ненадолго: два года его правления были отмечены почти беспрерывной конфронтацией с депутатами, которые пожелали согласовывать кандидатов на ключевые должности в мэрии, а также руководителей МУПов.

В итоге, пост главы Находки стал вновь вакантным в апреле 2018 года, когда после визита в город врио губернатора Андрея Тарасенко Горелов ушел в отставку вместе со спикером Думы НГО Евгением ВОРОНИНЫМ. Но при проведении нового конкурса местные депутаты опять продемонстрировали характер и оказали холодный прием главе Спасска-Дальнего Вячеславу КВОНУ, которого руководство края рассматривало в качестве «антикризисного менеджера» для портового города. В итоге, Квон не стал участвовать в конкурсе, а Находку возглавил первый заместитель прежнего градоначальника Борис ГЛАДКИХ.

Несколько лет не мог решиться кадровый вопрос и в Большом Камне. С 2013 года город (тогда еще ЗАТО – прим. автора) управлялся главой городского округа, председателем местной Думы Дмитрием ЧЕРНЯВСКИМ и и.о. главы администрации Вячеславом МОСКАЕВЫМ. Несколько попыток провести конкурс на замещение должности сити-менеджера на постоянной основе потерпели неудачу, а после перевыборов большекаменских депутатов, осенью 2017 года, не попавший в новый созыв Дмитрий Чернявский еще несколько недель отказывался подписывать бумаги, необходимые для объявления конкурса на должность градоначальника. Ситуация изменилась только после личного вмешательства врио губернатора Андрея Тарасенко.

В соответствии с поправками в устав города, принятыми после снятия с Большого Камня статуса ЗАТО, новый конкурс ознаменовал переход от «двуглавой» системы местного самоуправления к единоначалию. В январе 2018 года по итогам конкурса главой города был избран Александр АНДРЮХИН, много лет возглавляющий большекаменское отделение «Единой России». Однако политические конфликты на территории на этом не закончились, как показал недавний митинг против начальника местной полиции. А уставшие от политических разборок большекаменцы на выборах 2018 года (президентских и губернаторских) более активно, чем в среднем по краю, поддерживали оппозиционных кандидатов.

Как уже сообщал «Золотой Рог», на сегодняшний день, помимо Хасанского района, в Приморье зависли конкурсные выборы глав в Дальнегорске и Партизанске. В последнем очередной конкурс по отбору кандидатов на пост главы должен пройти в ближайшие недели – в начале февраля городские депутаты приступили к формированию конкурсной комиссии. А и.о. главы Николай КОДИН, который, как считается, имеет шансы возглавить территорию и после конкурса, начал серию встреч с населением городского округа.

Что касается Дальнегорска, где постоянного мэра нет с момента ареста в 2016 году Игоря САХУТЫ, то конкурс на замещение должности главы здесь объявили еще в октябре 2018 года, но с тех пор несколько раз переносили сроки его проведения. На минувшей неделе депутаты намеревались определить новые даты проведения этапов конкурса – 12 и 19 февраля; однако заседание Думы Дальнегорска, где предполагалось принять данное решение, было перенесено.

Когда в товарищах согласья нет…

В минувший понедельник, 4 февраля, Дума Хасанского района вновь не смогла избрать главу района из предложенных конкурсной комиссией кандидатур. Часть депутатов вообще не приняла участие в заседании, а пятеро в ходе тайного голосования испортили бюллетени. В результате, глава поселка Хасан Иван СТЕПАНОВ получил 12 голосов при необходимых 13 и не сумел возглавить район. Руководить территорией пока продолжает Валерий АЛПАТОВ, чью кандидатуру комиссия «завернула» еще на первом этапе конкурса из-за неполного пакета представленных им документов.

Досье "Золотого Рога": Решить кадровый вопрос в самом южном муниципалитете Приморья не могут с декабря 2017 года. В марте 2018-го предыдущий конкурс закончился тем, что никто из отобранных комиссией кандидатов не сумел получить 13 депутатских голосов. Тем не менее, и.о. главы территории вскоре был назначен глава аппарата местной администрации Валерий Алпатов, принимавший участие в конкурсе и получивший 11 голосов. После проведенных в сентябре 2018 года выборов Дума Хасанского района около месяца не могла приступить к работе из-за внутренних разногласий, а затем несколько раз откладывала назначение нового конкурса.

На следующий день, 5 февраля, история с неизбранием главы едва не повторилась в Надеждинском районе. Шестеро из 14 присутствовавших депутатов покинули заседание, протестуя против недопуска к финальному голосованию одного из участников конкурса. И лишь консолидированная позиция оставшихся восьми человек позволила обеспечить избрание руководителем района Рустяма АБУШАЕВА, с 2015 года являвшегося заместителем главы.

Отметим, что накануне Единого дня голосования-2018 усилия внутриполитического блока были сосредоточены на выборах губернатора Приморья, а кампании в муниципалитетах во многом были пущены на самотек. Выборы в Надеждинском районе, где ни одна из партий не смогла получить большинства в представительном органе, стали самыми скандальными на муниципальном уровне – с громкими обвинениями в подкупе избирателей с одной стороны, и в клевете – с другой. В Хасанском районе депутатский корпус и вовсе формировался не партиями, а «группами интересов»: большинство избранных в Думу района депутатов – это беспартийные самовыдвиженцы.

- В свое время реформа местного самоуправления была «спущена сверху», и Приморский край зачем-то стал одним из пилотных регионов. Поспешный переход к новому принципу избрания глав породил конфликты на местах. А ближе к 2017 году ситуация усугубилась нестабильностью в руководстве региона. По сути, муниципалитеты оказались предоставлены сами себе, - напоминает политолог Павел НАЛИВАЙКО. – Что касается Хасанского и Надеждинского районов, то последние выборы в представительные органы власти прошли там достаточно сложно. Избранным депутатам, представляющим различные ПФГ, сложно договориться друг с другом без внешней модерации. Политический кризис в Приморье пока не преодолен окончательно, и новому вице-губернатору по внутренней политике предстоит большая работа над ошибками, допущенными предыдущими командами. Необходимо разговаривать с муниципалитетами, вырабатывать единые «правила игры», учитывая, что в сентябре 2019 года Приморью предстоят достаточно сложные выборы на местном уровне.

Добавим, что на рассмотрении Законодательного Собрания Приморского края продолжает находиться внесенный Олегом КОЖЕМЯКО законопроект, дающий муниципалитетам право самостоятельно определять механизм избрания главы территории. Принятый в первом чтении еще осенью 2018 года, до второго чтения законопроект пока не дошел – например, в повестке намеченного на 12 февраля заседания комитета ЗС по региональной политике и законности данный вопрос не значился. При этом ранее в качестве срока окончательного утверждения документа депутаты обозначали первый квартал 2019 года.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хасанские депутаты проведут «работу над ошибками»

Когда номер готовился к печати, стало известно о назначении на вторник, 12 февраля, внеочередного заседания Думы Хасанского района. В повестку заседания вновь включен вопрос об избрании главы муниципального образования. Однако перед тем, как решить главный кадровый вопрос, депутатам предстоит решить процедурный вопрос: назначать или нет повторное тайное голосование по кандидатурам, рекомендованным конкурсной комиссией. Но учитывая, что члены комиссии значатся в качестве приглашенных, решение о проведении повторного голосования, скорее всего, будет положительным.

Отметим, что действующее Положение о порядке проведения конкурса на должность главы ХМР не конкретизирует саму процедуру голосования по представленным комиссией кандидатам. Порядок избрания главы регулируется Уставом Хасанского района, в котором сказано лишь о том, что решение Думы об избрании на должность главы муниципального района принимается тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов, причем при голосовании каждый депутат может отдать свой голос только за одну кандидатуру.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.