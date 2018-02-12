Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом
13 февраля 2018 года во Владивостоке состоится экспертный круглый стол на тему: «Президентская кампания в Приморье: технологии, тенденции, прогнозы». Эксперты обсудят избирательную кампанию по выборам Президента РФ в Приморском крае, а также выделят основные предвыборные тенденции и дадут свои прогнозы относительно результатов голосования.
Организатором мероприятия выступили представители регионального экспертного сообщества Павел Наливайко (Консалтинговый Центр «Expert Group»), Ольга Кишаковская (Тихоокеанский дискуссионный клуб),
Сергей Гребенюк (Центр репутационных технологий).
«Сегодня мы закладываем фундамент на пути формирования региональной экспертной сети. По большому счёту эксперты создают разные постояннодействующие площадки, в рамках которых мы сможем обсуждать региональные процессы и доносить до общественности и представителей власти нашу позицию на постоянной основе», - отмечает Ольга Кишаковская.
По словам экспертов, выборы Президента в Приморье являются важным этапом нового политического цикла, который закончится в сентябре 2018 года выборами Губернатора Приморского края.
«Выборы Президента — это не только политическое событие определяющее судьбу страны на ближайшие шесть лет, но и хорошая возможность донести до общественности ряд важных моментов относительно развития региона. В этой связи подобная экспертная консолидация позволяет обсудить не только политические вопросы, но и темы развития гражданского общества в Приморье, векторы развития и нынешнее социально-экономическое положение», - отмечает Павел Наливайко.
Как отмечает Сергей Гребенюк, проведение подобных экспертных мероприятий позволит не только объективно осветить происходящие события, но и повысить политическую активность населения.
«Не секрет, что россияне в последние годы все реже ходят на выборы, напрасно полагая, что выбор за них уже сделан. При этом уже сейчас мы наблюдаем за призывами некоторых политических акторов бойкотировать выборы. Эту тенденцию нужно менять и начинать именно с регионов.
Мы, в свою очередь, хотим донести до жителей Приморье не только тот факт, что 18 марта будет из кого выбрать, но и то, что сегодня существуют проблемы, где без участия общественности не обойтись», - отмечает эксперт.
В мероприятии примут участие представители госструктур, Избирательной комиссии Приморского края, политологи, журналисты
и блогеры. Модератором круглого стола выступит политический обозреватель, член Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Ольга Кишаковская.
Мероприятие состоится с 14.00 часов до 17.00 часов в отеле «Хёнде», зал «Эмеральд».
По всем вопросам обращаться по телефону 8-908-961-71-06.
Новости тематики
- Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- Владивосток далеко. Очень далеко...
- Депутаты Владивостока еще не покорились губернатору края
- За самовыдвиженца Владимира Путина подписались 20 тысяч приморцев
- Хрущев - за Путина
- В поддержку Путина подписались 20 тысяч приморцев
- В Приморье явку на выборы поднимут благоустройством
- Путин доверился врачам и спортсменам
- За него даже китайцы
Новости раздела
- Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- "Севера" поддержали теплым словом
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- Владивосток хотят крупно подставить
- В аппарате "белого дома" вновь меняют детали
- Мэр сказал всё, что думал
- Владивосток далеко. Очень далеко...
- Депутаты Приморья отгородятся от агентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- Не жилец
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- ГИБДД исправили права
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Строительство ВКАД во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ