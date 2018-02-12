Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом

13 февраля 2018 года во Владивостоке состоится экспертный круглый стол на тему: «Президентская кампания в Приморье: технологии, тенденции, прогнозы». Эксперты обсудят избирательную кампанию по выборам Президента РФ в Приморском крае, а также выделят основные предвыборные тенденции и дадут свои прогнозы относительно результатов голосования.

Организатором мероприятия выступили представители регионального экспертного сообщества Павел Наливайко (Консалтинговый Центр «Expert Group»), Ольга Кишаковская (Тихоокеанский дискуссионный клуб),

Сергей Гребенюк (Центр репутационных технологий).

«Сегодня мы закладываем фундамент на пути формирования региональной экспертной сети. По большому счёту эксперты создают разные постояннодействующие площадки, в рамках которых мы сможем обсуждать региональные процессы и доносить до общественности и представителей власти нашу позицию на постоянной основе», - отмечает Ольга Кишаковская.

По словам экспертов, выборы Президента в Приморье являются важным этапом нового политического цикла, который закончится в сентябре 2018 года выборами Губернатора Приморского края.

«Выборы Президента — это не только политическое событие определяющее судьбу страны на ближайшие шесть лет, но и хорошая возможность донести до общественности ряд важных моментов относительно развития региона. В этой связи подобная экспертная консолидация позволяет обсудить не только политические вопросы, но и темы развития гражданского общества в Приморье, векторы развития и нынешнее социально-экономическое положение», - отмечает Павел Наливайко.

Как отмечает Сергей Гребенюк, проведение подобных экспертных мероприятий позволит не только объективно осветить происходящие события, но и повысить политическую активность населения.

«Не секрет, что россияне в последние годы все реже ходят на выборы, напрасно полагая, что выбор за них уже сделан. При этом уже сейчас мы наблюдаем за призывами некоторых политических акторов бойкотировать выборы. Эту тенденцию нужно менять и начинать именно с регионов.

Мы, в свою очередь, хотим донести до жителей Приморье не только тот факт, что 18 марта будет из кого выбрать, но и то, что сегодня существуют проблемы, где без участия общественности не обойтись», - отмечает эксперт.

В мероприятии примут участие представители госструктур, Избирательной комиссии Приморского края, политологи, журналисты

и блогеры. Модератором круглого стола выступит политический обозреватель, член Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Ольга Кишаковская.

Мероприятие состоится с 14.00 часов до 17.00 часов в отеле «Хёнде», зал «Эмеральд».

По всем вопросам обращаться по телефону 8-908-961-71-06.

Газета "Золотой Рог", Владивосток