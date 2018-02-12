В Приморье назначен новый вице-губернатор

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о назначении нового заместителя – руководителя аппарата краевой администрации в ходе еженедельного планировочного совещания в понедельник, 12 февраля. С этого же дня официально должность вице-губернатора занял Андрей Ларин, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Заместитель главы региона будет курировать работу департаментов госслужбы и кадров, организационной работы, государственного заказа, бюджетного учета, информатизации и телекоммуникаций, административного департамента, архивного отдела и отдела охраны труда.

Досье "Золотого Рога"

Андрей Ларин родился 28 сентября 1980 года в городе Белая Церковь Киевской области Украинской ССР. В 2002 году окончил Военный университет в Москве с красным дипломом. С 1997 проходил службу в вооруженных силах РФ.

С 3 ноября 2015 года по 8 февраля 2018 года занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ФГУП «Росморпорт».

Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.

Женат, воспитывает дочь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.