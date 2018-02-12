Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье назначен новый вице-губернатор
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко объявил о назначении нового заместителя – руководителя аппарата краевой администрации в ходе еженедельного планировочного совещания в понедельник, 12 февраля. С этого же дня официально должность вице-губернатора занял Андрей Ларин, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Заместитель главы региона будет курировать работу департаментов госслужбы и кадров, организационной работы, государственного заказа, бюджетного учета, информатизации и телекоммуникаций, административного департамента, архивного отдела и отдела охраны труда.
Досье "Золотого Рога"
Андрей Ларин родился 28 сентября 1980 года в городе Белая Церковь Киевской области Украинской ССР. В 2002 году окончил Военный университет в Москве с красным дипломом. С 1997 проходил службу в вооруженных силах РФ.
С 3 ноября 2015 года по 8 февраля 2018 года занимал должность заместителя генерального директора по безопасности ФГУП «Росморпорт».
Награжден Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет ряд государственных и ведомственных наград.
Женат, воспитывает дочь.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- В Приморской администрации - новое назначение
- Уволена директор одного из департаментов Приморья
- Врио губернатора Приморья позвал на работу старую гвардию
- Василий Усольцев покинул пост в администрации Приморья
- В администрации Приморского края - новое назначение
- Глава одного из департаментов администрации Приморья уволен по собственному желанию
- В администрации Приморья - новое назначение
- Глава Приморья уволил директора департамента администрации края
Новости раздела
- Президентскую компанию в Приморье обсудят за круглым столом
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- "Севера" поддержали теплым словом
- Жительница Приморья не смогла поменять избирательный участок через Госуслуги
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- Владивосток хотят крупно подставить
- В аппарате "белого дома" вновь меняют детали
- Мэр сказал всё, что думал
- Владивосток далеко. Очень далеко...
- Депутаты Приморья отгородятся от агентов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Красная машина" прибыла в Сеул в ужасном настроении
- Россия заплатит МОК за собственное унижение
- Cлухи о кончине правого руля преждевременны
- Курс доллара может опуститься ниже 50 рублей
- Не жилец
- В Приморье построят отели, сеть брендовых магазинов и масштабные развлекательные объекты
- Новые штрафы, "уголовка" и ОСАГО
- ГИБДД исправили права
- В Хабаровске начался процесс по уголовному делу об убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
- Строительство ВКАД во Владивостоке рассмотрят на заседании Правительства РФ
Вот так тихой сапой приезжие и оккупируют Приморье . . .