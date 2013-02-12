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В Приморском крае определили город, где появится многофункционального центра госуслуг

12 Февраля 2013, 14:00 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ в ходе рабочей поездки в ЗАТО Фокино провел встречу с главой городского округа и депутатами Думы округа, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

На встрече был поднят вопрос отсутствия отделения полиции в Фокино. Ближайший отдел находится в ЗАТО Большой Камень.

Депутаты отметили, что в дневное время патрулирование в городе не ведется, а ночью в округе работает всего один патруль.

Кроме того, губернатора попросили обратить внимание, что в поселке Дунай сократили отделение налоговой службы. Теперь жители острова Путятина для оформления документов вынуждены ездить в Фокино.

Губернатор пообещал провести встречу с руководством краевого МВД.

«Поговорим с полицейскими, как раз совсем недавно назначен новый начальник по Приморскому краю. Он этот вопрос возьмет на контроль. Как вы знаете, предыдущий начальник уволен по выходу на пенсию, кроме того, к нему было очень много замечаний, в том числе и от меня. Новый руководитель, уверен, будет работать совсем иначе», - сообщил Владимир Миклушевский.

Глава региона также отметил, что вопрос отделения налоговой службы можно решить с помощью организации многофункционального центра, где граждане смогут получать все федеральные и региональные услуги.

«Возможно, Фокино станет экспериментальным городом в этой программе», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

В ходе поездки Губернатор также посетил Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами - филиал ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Предприятие было создано для экологической  реабилитации радиационно-опасных объектов и работ, связанных с обращением с ядерным топливом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами в Дальневосточном регионе. Большинство объектов были накоплены в процессе деятельности Военно-Морского Флота, а также при утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками.

Глава Приморья ознакомился с процессом утилизации радиационноопасных объектов, удостоверился в безопасности их хранения и утилизации.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: госуслуги  РосРАО  Владимир Миклушевский 



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