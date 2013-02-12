В Приморье депутаты и предприниматели встали на борьбу с коррупцией в вопросе о земле

Первая встреча депутатов городской думы четвертого созыва Владивостока и бизнесменов состоялась в Центре развития предпринимательства. Ее провела бизнес-омбудсмен Приморья Марина ШЕМИЛИНА.

- Это знаковое событие, - отметила ведущая. - Цель встречи - обсудить проблемы, касающиеся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, и вместе решить, как сделать так, чтобы бизнес во Владивостоке успешно развивался.

Самый жаркий спор вызвал вопрос по земле. Завязалась отдельная дискуссия о наилучшем способе распределения земельных участков.

- Думаю, предприниматели согласятся с тем, что главное - все должны находиться в равных условиях. Их могут обеспечить только торги. Естественно, купит земельный участок тот, кто больше за него заплатит. Торги - это единственная справедливая форма предоставления земельных участков, и ее надо развивать, - заявил председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности, единоросс Дмитрий СУЛЕЕВ.

Однако его коллега по думе, член КПРФ Андрей ГАЛИЦКИХ возразил:

- Но ведь у города могут быть не очень доходные, но социально важные проекты, на которых придется поставить крест, если придет человек, хлопнет пачкой денег об стол и заберет участок земли.

- Почему же?! Это все можно оговорить в условиях лота, - парировал Дмитрий Сулеев. - А вы как предлагаете распределять земельные участки?

- Решение должен выносить соответствующий комитет думы, члены которого смогут учесть все нюансы, - ответил Андрей Галицких.

- Но такой подход создает почву для коррупции, - возмутился Дмитрий Сулеев.

Встреча предпринимателей с депутатами прошла под председательством Марины Шемилиной, которая до недавнего времени сама возглавляла Центр развития предпринимательства, а с 15 января 2013 года приступила к обязанностям бизнес-омбудсмена по Приморскому краю.

Первым значимым шагом на новой должности для нее стало подписание 4 февраля соглашения с прокурором Приморского края Юрием ХОХЛОВЫМ «О взаимодействии в вопросах защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности».

- В некоторых регионах уполномоченные по правам предпринимателей до сих пор не могут договориться о встрече в прокуратуре. А меня, должна отметить, приняли на удивление быстро. Причем очень приветливо, - заверила «ЗР» Марина Шемилина. - Уже подготовлено шесть обращений предпринимателей, и еще четыре находятся на стадии подготовки.

Соглашение прокуратуры и бизнес-омбудсмена предусматривает обмен информацией о нарушениях прав предпринимателей, а также мерах, принятых для устранения нарушений закона. Кроме того, стороны договорились совместно готовить и вносить в госорганы предложения по защите прав бизнеса. Предполагается, что уполномоченный по правам предпринимателей и представители прокуратуры будут регулярно общаться. Одной из таких площадок станет Общественный совет по защите прав малого и среднего бизнеса при прокуратуре Приморского края. Марина Шемилина уже начала сбор необходимой для работы информации. С этой целью она встречается с заинтересованными лицами и руководством «Опоры России» и «Деловой России»… Встреча депутатов с бизнесменами в Центре развития предпринимательства тоже состоялась в рамках этой работы.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.