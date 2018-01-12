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На Дальнем Востоке станет одним правительством больше
Изменения в системе управления администрации Приморья произойдут уже в этом году. Об этом заявил врио губернатора края Андрей Тарасенко на встрече с журналистами, приуроченной к Дню российской печати, в пятницу, 12 января.
По словам главы региона, Приморье остается одним из немногих регионов, где существует региональная Администрация.
«Будем приводить к общему знаменателю по стране. В стране осталось всего, по-моему, четыре региона, где работает администрация. Механизм этот отработан, система управления себя проверила и достаточно проста. Вместо вице-губернаторов будут министры, что гораздо упростит взаимодействие между краем и федеральным центром», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко, отметив, что эту работу планируется начать в июле.
Напомним, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко накануне Дня российской печати встретился с главными редакторами и журналистами. Глава края поблагодарил представителей муниципальных и краевых СМИ за ежедневную работу и оперативное информирование населения о том, что происходит в крае и стране.
Кроме того, Андрей Тарасенко вручил Благодарности Губернатора Приморского края сотрудникам муниципальных и краевых СМИ.
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