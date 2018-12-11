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Эксперт: Шансы на его победу были равны практически нулю
11 Декабря 2018, 17:47 | Приморье
Экс-кандидат в губернаторы Приморского края от партии «Патриоты России» Игорь Степаненко рассказал, почему он решил сняться с предвыборной гонки за несколько дней до голосования.
«Я получил результаты социологического исследования, движение по данным, провел анализ, который свидетельствуют – та электоральная мобилизация, которая проводится, слабая, для победного результата ее не хватает, - заявил Игорь Степаненко. – Мы не достигали прогнозируемых цифр. Как бы я не старался, для победы не хватало. В связи с чем принял решение прекратить кампанию.
Игорь Степаненко также отметил, что не будет призывать голосовать за какого-либо другого кандидата: «Но сам я пойду голосовать 16 декабря. Всегда голосовал. Портить бюллетень, как некоторые призывают, не буду. Я определился, кому отдать свой голос. Хочу, чтобы выборный марафон, наконец, завершился. И край начал бы работать в спокойном режиме. Чего желаю Приморью и избирателям».
"Игорь Степаненко никогда не являлся публичным политиком, и эта избирательная кампания ему мало что сулила, - считает политолог Дальнего Востока Наталья Коломейцева. – За свою политическую карьеру в должности вице-губернатора по внутренней политике Приморского края ещё при Миклушевском, он не смог сформировать ни собственный электоральный, ни политический рейтинг, да и вероятнее всего, не хотел. Вообще его выдвижение – это большой сюрприз для экспертного сообщества. Совершенно очевидно, что шансы на его победу были равны практически нулю".
Напомним, 10 декабря Игорь Степаненко подал заявление о снятии с выборов в губернаторы Приморья в Крайизбирком и комиссия сняла его с выборной гонки. В предвыборной гонке осталось четыре кандидата: Андрей Андрейченко (от партии ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Алексей Тимченко («Партия Роста») и Роза Чемерис (народная партия «За женщин России»).
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