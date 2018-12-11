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"Партия Дела" показала людей дела
На открытии фотовыставки «Лица труда» выступили секретарь федерального совета партии Алексей Лапушкин и председатель её Приморского регионального отделения, глава Чкаловского сельского поселения Всеволод Ию
На прошлой неделе во Владивостоке прошла выставка «Лица труда», организованная «Комсомольской правдой» и «Партией Дела». Среди лиц тружеников - рабочих, аграриев, инженеров - был портрет сварщицы Дальневосточного завода «Звезда», автор которого, Инна Мамушкина, стала одним из победителей проходившего весной этого года фотоконкурса «Лица труда».
В интервью нашей газете открывавший выставку председатель Приморского регионального отделения «Партии Дела», глава Чкаловского сельского поселения Спасского района Всеволод Ию рассказал о Сцилле и Харибде, между которыми оказывается каждый сельский глава; о том, почему сегодня село находится практически на военном положении и почему важно возродить такую советскую традицию, как Доска почёта.
- Всеволод Сантеевич, скажите, пожалуйста, какие у вас остались впечатления от этой выставки?
- Только положительные. Такой проект необходим для того, чтобы популяризировать рабочие профессии - массово, в народе, а не формально, на чиновничьих заседаниях. Для Приморья это особенно значимо, поскольку возрождение рабочих профессий, среднего специального образования необходимо для развития районов и сёл края. Утверждаю это на своём личном опыте главы поселения, в котором закрыли профессиональное техническое училище, где обучали, в частности, на трактористов. Так что тот факт, что федеральная сила в лице «Партии Дела» обращает на эту проблему внимание общества, очень для нас важен.
- Вы рассказывали о критической ситуации с профучилищем №59 в интервью нашей газете в декабре прошлого года - как раз после съезда «Партии Дела», по итогам которого вы вошли в её генсовет. Скажите, пожалуйста, сильно ли повлияло закрытие училища на ситуацию в поселении?
- Конечно, сильно - десятки человек лишились своих рабочих мест. К тому же часть земли училища передали району, и уменьшилась сумма поступлений в виде земельного налога в бюджет поселения.
- Вы говорили, что от этого пострадают работники учреждений культуры - этот налог (он составлял изначально 2 млн рублей) шёл на оплату их труда. Вам пришлось урезать зарплаты?
- Пришлось их не повышать, что мы обязаны были сделать в соответствии с «майскими указами». Заработная плата должна составлять 18 000 рублей, а нам не удалось поднять её с 14 000, поскольку не позволил бюджет - ведь налогооблагаемая база не расширяется. В итоге меня выводят на штраф по «административке», а если ситуация повторится - то на дисквалификацию.
- Получается, выход один - сокращение?
- Правильно. И останутся в аппарате администрации из восьми человек (это на 6000 жителей) только я и бухгалтер. А кто будет выполнять тот объём работы, который нам посылают федеральные структуры и район?
Вот вам другой пример: в каждом поселении есть военно-учётный стол - по закону учёт военнослужащих передан нам. Его ведёт один специалист, зарплату которому должно выплачивать Министерство обороны, которое частенько не присылает эти целевые деньги. А под удар кто подпадает? Правильно - я как глава поселения. То есть получается, что за задержку Минобороны отвечать мне.
А из бюджета поселения я потратить средства на его зарплату не могу, потому что ко мне опять прокурорские придут - за превышение должностных полномочий. Вот так и приходится между Сциллой и Харибдой лавировать.
- То есть в любом случае придётся сокращать людей. Это при том, что у вас итак ситуация с рабочими местами не очень хорошая в связи с закрытием училища.
- Да. При этом знаете, что самое забавное? В Спасске-Дальнем в службу занятости приходили люди, которые хотели выучиться на тракториста. Но им не смогли ничем помочь, потому что на территории Спасска-Дальнего и Спасского района таким профессиям не обучают.
А из нашего поселения, где это обучающее на трактористов училище было, люди уезжают на работу в Спасск-Дальний, Владивосток, в Якутию на золото, на корабли - рыбу ловить. Я еду по селу и вижу пустеющие дома, общаюсь с жительницами и слышу, что то у одной, то у другой мужья с сыновьями уехали на заработки. Складывается такое ощущение, будто мы живём во времена войны - в селе остались только женщины, все мужчины ушли на фронт.
- Всеволод Сантеевич, но ведь несмотря на эти условия, у вас есть успехи - например, вы недавно отремонтировали дороги, чем не каждый глава поселения может похвастаться из-за, опять же, проблем с бюджетом.
- Да, определённые успехи есть - делаем дороги, освещение... Наш сельский клуб в последнее время буквально ожил - пришла молодая активная сотрудница, которая устраивает разные интересные мероприятия, и к ней дети потянулись. Недавно мы принимали «Бег мира» (международная эстафета, которая проходит с 1987 года - прим.) - писали специально организаторам, чтобы участники к нам завернули, жители с ними немного пробежали. Но хочется, конечно, делать ещё больше.
- И вы планируете сделать ещё больше - в частности, возродить Доски почёта, о чём вы говорили на выставке.
- Среди портретов людей на выставке я увидел знакомые лица (там были представлены фотографии из Свиягино - села, входящего в состав Чкаловского сельского поселения - прим.), и это меня очень воодушевило. Решение о том, где устанавливать Доску почёта и как она должна выглядеть, должны принимать советы общественности (у меня, например, такой есть в каждом из пяти сёл поселения). Таким образом сами жители, а не чиновники, будут выбирать своих сограждан, достойных Доски почёта. Уверен, что во многих городах и сёлах эту идею поддержат - множество коллективов разных учреждений, предприятий, организаций хотели бы рассказать и показать лица своих выдающихся коллег.
На фото: Среди портретов людей на выставке приморцы могут увидеть знакомые лица…
Фото автора.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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