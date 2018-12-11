Наблюдательные какие

Известный приморский бизнесмен и общественник Дмитрий Алексеев с командой разработал приложение, которое на предстоящих выборах, по задумке, не позволит манипулировать голосами

Через несколько дней приморцы предпримут третью в этом году попытку избрать главу региона. Но помимо результативности голосования, важно, чтобы оно прошло без провокаций и нарушений, а итоги выборов вызывали доверие у жителей Приморья и кандидатов в губернаторы, пишет газета "Золотой Рог".

Основанием для отмены итогов предыдущей избирательной кампании, как известно, стала невозможность установить, соответствуют ли данные подсчета голосов в ГАС «Выборы» реальной картине волеизъявления приморцев. Сомнения в том, кто на самом деле победил во втором туре 16 сентября, умело подогревались сторонниками участвовавших в нем кандидатов – Андрея ТАРАСЕНКО («Единая Россия») и Андрея ИЩЕНКО (КПРФ). В декабрьских выборах губернатора ни Тарасенко, ни Ищенко не участвуют; а «ЕР» и КПРФ отказались от выдвижения кандидатов. Но отсутствие явного противостояния «власть – оппозиция» в новой избирательной кампании вовсе не означает, что официальные результаты подсчета голосов в ближайшее воскресенье не будут поставлены под сомнение.

Кто быстрее, тот и прав

На прошлой неделе известный приморский бизнесмен и общественник Дмитрий АЛЕКСЕЕВ сообщил, что его командой разработано приложение, которое «зафиксирует результаты в протоколах голосований и не позволит изменить голоса после подсчета». Результаты подсчета голосов, параллельного с официальным, планируется публиковать на специальном сайте одновременно с ЦИК или даже раньше. При этом на своей странице в Facebook Дмитрий Алексеев признает: чтобы система параллельного подсчета голосов полноценно заработала, нужно большое количество наблюдателей, поэтому общественник ведет переговоры со штабами кандидатов в губернаторы о «подключении» их наблюдателей.

«Система не для того, чтобы как-то заменять работу избирательных комиссий или ставить ее под сомнение. Наблюдатели - часть процесса голосования на выборах, у них своя установленная законом роль. Наша система помогает наблюдателям увидеть результат своей работы и подчеркивает важность этой работы», - подчеркивает Алексеев.

В основе предложенной соучредителем Группы компаний DNS системы также лежит возможность считывания QR-кода с протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Наблюдатели должны будут фотографировать код на смартфон и отправлять для размещения на специальном сайте. По сути, принцип ровно тот же, что и в ГАС «Выборы». Но если в системе параллельного подсчета голосов будут зарегистрированы наблюдатели не со всех участков, а в ГАС «Выборы» введут данные со всех 100% УИК, проценты кандидатов на «официальном» и «неофициальном» сайте могут разойтись. Можно предположить, как этот факт может быть интерпретирован широкой общественностью, не особо вникающей в технические тонкости вроде количества введенных протоколов.

Но главное, что предлагаемая Алексеевым технология не является ноу-хау для региональных выборов. Во время выборов главы Хакасии 11 ноября представители КПРФ (выдвинутый ей Валентин КОНОВАЛОВ был единственным участником второго тура) уже использовали похожую систему альтернативного подсчета голосов на специально созданном сайте. Интересно, что данные на нем почти не отличались от тех, что появлялись на сайте Центризбиркома РФ – разница в доле голосов, отданных за Коновалова, не превышала 1%. Вероятно, здесь как раз сработал «количественный» фактор – корпус наблюдателей от кандидата «красных» был усилен за счет активистов КПРФ из соседних регионов. По такому же принципу действовали и представители ЛДПР во втором туре выборов губернатора Хабаровского края 23 сентября. Для того, чтобы «закрыть» своими наблюдателями все избирательные участки края, партия стянула туда активистов из большинства регионов ДФО.

- У кандидатов на пост губернатора Приморья и у выдвинувших их партий есть возможности и ресурсы для контроля за ходом голосования и подсчета голосов. Добавим сюда представителей общественных организаций, СМИ – думаю, что общий результат работы наблюдателей от разных сил будет максимально объективным. Хотя задача по консолидации разных сил в части наблюдения за выборами не решена, - рассуждает политолог Петр ХАНАС. – Не исключаю, что и Центральная избирательная комиссия, учитывая прошлый опыт, направит в Приморье своего представителя для контроля за ходом голосования и подведения его итогов.

Если нельзя, но очень хочется…

Вызывает вопросы и непоследовательная позиция КПРФ, которая на старте избирательной кампании отложила проведение конференции по выдвижению кандидата в губернаторы на неделю, а 3 ноября вовсе отказалась выдвигать Андрея Ищенко. Одним из публично озвученных мотивов такого решения называлось непризнание отмены итогов сентябрьских выборов – по версии КПРФ, избранным губернатором Приморья является именно Ищенко.

Однако впоследствии коммунисты неожиданно проявили интерес к голосованию 16 декабря. Сначала они пытались назначить своих людей членами участковых избирательных комиссий с совещательным голосом. Но территориальные комиссии отказывали КПРФ в этом, мотивируя, что УИКи не являются постоянно действующими комиссиями и поэтому на них не распространяется норма закона о праве парламентской партии назначать в любой момент членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса.

По информации «Золотого Рога», получив отказ от ввода представителей в УИКи, в компартии не исключают возможности завести своих активистов на участки 16 декабря в качестве наблюдателей. Но этот вариант также маловероятен: своего кандидата на этих выборах у партии нет, а все пять зарегистрированных претендентов имеют довольно непростые отношения с «красными». К тому же, возникает вопрос: чьи указания будут выполнять такие наблюдатели 16 декабря – «родной» партии или того, кто даст им допуск на избирательный участок?

- Право назначать наблюдателей на выборы 16 декабря имеют пять зарегистрированных кандидатов на должность губернатора, четыре политические партии, выдвинувшие кандидатов, а также Общественная палата РФ и Общественная палата Приморского края, - напомнил зампредседателя Избирательной комиссии Приморского края Роман ОХОТНИКОВ.

По его словам, своим правом назначить наблюдателей кандидаты, партии и общественники могут воспользоваться вплоть до 16 декабря, поэтому точное количество наблюдателей станет известно непосредственно в день голосования. Добавим, что в Общественной палате Приморского края ранее заявляли о намерении «закрыть» все участки своими наблюдателями.

Досье "Золотого Рога": 4 декабря крайизбирком Приморья решил применить при проведении повторных выборов губернатора технологию изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (или QR-кодом), что позволяет ускорить ввод данных протоколов УИК в ГАС «Выборы». Технологию планируется применить на 1193 избирательных участках Приморья из более чем 1300. Подавляющее большинство участков, где эта технология применена не будет, находится во Владивостоке, и подсчет голосов на них будет автоматически вестись комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами).