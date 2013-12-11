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В Приморье упростят процесс выдачи земли молодым семьям и семьям с двумя детьми
В Приморье продолжается подготовка к реализации краевого закона по выделению земли молодым семьям и семьям с двумя детьми. Закон, принятый по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского, вступит в силу уже с 1 января 2014 года.
Для того чтобы все семьи региона смогли получить участки в положенный по закону срок, а это 180 дней с момента подачи заявления, по распоряжению главы региона, создана специальная комиссия. Ее возглавил первый вице-губернатор края Александр Костенко. Члены комиссии проверят готовность муниципалитетов к реализации краевого закона «О земле», а также разберутся с ситуацией по предоставлению земельных участков многодетным семьям.
«Наша задача – не наказать муниципалитеты, а заставить этот процесс работать. Помочь там, где действительно возникают трудности. И эту работу мы начали еще полгода назад», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Не секрет, что тяжелее всего в вопросе выделения земель приходится Владивостоку – заявки на выделение участков уже подали более 1500 многодетных семей, а по краевому закону претендовать на землю с нового года смогут еще около 30 тысяч молодых семей и семей с двумя детьми.
Для того чтобы помочь в этом вопросе городским властям, полгода назад, в июле 2013 года, администрации Владивостока были переданы полномочия по распоряжению землей, собственность на которую ранее была не разграничена. По инициативе Губернатора соответствующие поправки внесены в закон «О регулировании земельных отношений в Приморском крае».
Эти поправки позволили существенно упростить процесс предоставления участков многодетным семьям Владивостока. А также упростили процедуру оформления земли под строительство социально важных объектов, прежде всего - детских садов и школ.
«Владимир Владимирович считает, что социальная сфера Владивостока сегодня развивается недостаточно интенсивно. Поправки в существующий законопроект позволят существенно упростить процесс предоставления участков под строительство социально важных объектов. Теперь у города есть все необходимое для развития социальной сферы, и губернатор будет требовать от администрации Владивостока отчета по исполнению данного законопроекта», - прокомментировал инициативу пресс-секретарь Губернатора Приморского края Сергей Нехаев.
Кроме того, на этой неделе депутаты Законодательного Собрания Приморья на заседании комитета по продовольственной политике и природопользованию единогласно поддержали инициативу по внесению дополнительных поправок в краевой закон «О регулировании земельных отношений». Это позволит упростить процесс выдачи земли также молодым семьям и семьям с двумя детьми, в том числе и «проблемному» Владивостоку.
«Этот вопрос будет обязательно внесен на рассмотрение на очередном заседании ЗСПК во втором и третьем чтениях», - сказал председатель комитета Евгений Зотов.
Таким образом, содействие, оказанное Владивостоку региональными властями, позволит довольно оперативно сформировать и предоставить участки для сотен многодетных семей. А также уже сейчас приступить к работе по формированию земельных участков для молодых семей и семей с двумя детьми.
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