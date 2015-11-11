Партия "Родина" не сдается

5 ноября Пожарский районный суд рассмотрел иск партии «Родина», связанный с результатами выборов в районную думу 13 сентября. Напомним, что по итогам предварительного подсчета голосов партия набирала немногим более 5% голосов, что давало ей право на один депутатский мандат в представительном органе и выдвижение кандидатов в ЗС ПК без сбора подписей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Однако затем итоги голосования по одному из участков (село Емельяновка) были отменены, и результат партии опустился до «непроходных» 4,91%. На ситуацию обратило внимание федеральное руководство «Родины», решившее добиваться справедливости в судебном порядке.

На минувшей неделе районный суд, наконец, вынес решение по иску «родинцев», отказав партии в удовлетворении требований. Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в региональном отделении партии, после получения текста судебного решения «Родина» намерена подать апелляцию в Приморский краевой суд.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.