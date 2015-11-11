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Законопроект о "дальневосточном гектаре" Правительство России рассмотрит 12 ноября

11 Ноября 2015, 14:20 | Приморье
В четверг 12 ноября на заседании Правительства России будет рассмотрен проект федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пишет Деловая газета "Золотой Рог".
 
Законопроект был внесен Минвостокразвития в Правительство Российской Федерации во исполнение поручения Президента по итогам Восточного экономического форума и 9 ноября 2015 г. одобрен Правительственной Комиссией по законопроектной деятельности, сообщает Минвостокразвития.
 
Мониторинг земельного фонда ДФО, который превышает 600 млн га, показал, что физическими и юридическими лицами сейчас используется менее 3 млн га. Пригодными для проживания или хозяйственного освоения являются порядка 147 млн га – в основном это участки с разрешенным видом использования под ведение сельского хозяйства, земли лесного фонда и промышленные территории.
 
«Земли на Дальнем Востоке много, она пустует. Нужно дать эту землю людям как возможность реализовать себя и делать на ней все, что не запрещено», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
 
Законопроектом предлагается установить порядок и условия безвозмездного предоставления гражданам России земельных участков, расположенных в Дальневосточном федеральном округе, находящихся в государственной или муниципальной собственности и свободных от прав третьих лиц.
 
Предусматривается, что каждому гражданину будет предоставлено право на однократное безвозмездное предоставление ему в упрощённом порядке для любых не запрещённых законодательством целей земельного участка в размере, не превышающем 1 гектара. Эти меры будут способствовать привлечению граждан в ДФО, снижению оттока местного населения, ускорению социально-экономического развития входящих в состав ДФО субъектов Федерации. Вместе с тем, законопроектом предусмотрен перечень случаев для отказа в предоставлении земельных участков, а также оснований для прекращения договора безвозмездного пользования земельными участками.
 
На иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства действие соответствующего федерального закона распространяться не будет. Также земли, полученные гражданами Российской Федерации по данному законопроекту, нельзя будет продать иностранным гражданам и юридическим лицам.
 
В рамках реализации проекта по предоставлению земельных участков на Дальнем Востоке Минвостокразвития уже запустило информационный портал НаДальнийВосток.РФ и круглосуточную горячую линию 8-800-505-24-76. Данные ресурсы призваны предоставить заинтересованным гражданам России исчерпывающую официальную информацию о ходе реализации инициативы. В полном объеме электронный сервис начнет работать в 2016 году после принятия и вступления в силу федерального закона.
 
 
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Теги: дальневосточнsq гектар 



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