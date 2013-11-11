Коллеги не спешат лишать депутатских полномочий бывшего спикера Заксобрания Приморья

Депутаты краевого парламента не торопятся лишать мандата своего коллегу - а в недавнем прошлом председателя – Евгений ОВЕЧКИНА. Накануне комиссия из числа депутатов, которая контролирует достоверность сведений о доходах и имуществе депутатов и членов их семей, только признала установленный прокуратурой факт наличия у бывшего спикера акций двух зарубежных компаний. Дальнейшее рассмотрение вопроса зависит от того, кому его «отпишет» председатель Закса Виктор ГОРЧАКОВ. Не исключено, что вопрос о прекращении полномочий единоросса Овечкина рассмотрит комитет ЗС ПК по регламенту, который по иронии судьбы состоит исключительно из депутатов от «Справедливой России».

11 ноября депутаты, входящие в комиссию по контролю за доходами, выслушали информацию прокуратуры Приморского края о результатах проверки благосостояния экс-спикера и его семьи.

Как уже сообщал «ЗР», прокурорские работники выявили факт нарушения Овечкиным запрета на владение и пользование иностранными акциями. Пакетов акций в иностранных компания у экс-спикера и его супруги оказалось целых два. При этом давать какие-либо пояснения в прокуратуре Евгений Овечкин отказался, сославшись, подобно бывшему главе Минобороны Анатолию СЕРДЮКОВУ, на 51-ю статью российской Конститутции.

Стоит оговориться, что документы, подтверждающие право Евгения Овечкина на владение акциями, были изъяты у экс-спикера во время прошлогоднего обыска по возбужденному против него уголовному делу. Однако вернуть их себе Овечкин изъявил желание только после того, как прокуратура установила факт нарушение им запрета. По мнению прокуратуры края, с подобным ходатайством он мог обратиться к следствию и раньше, ведь на отчуждение иностранных активов депутатам и их ближайшим родственникам отводилось целых 90 дней. Следовательно, нарушение запрета со стороны Овечкина было умышленным .

Сложившуюся ситуацию депутаты разобрали без экс-спикера, хотя он приглашался на заседание комиссии. Ее члены приняли соломоново решение – признали установленный прокуратурой факт, но не стали давать каких-либо рекомендаций коллегам. Теперь принять решение о том, что делать с информацией из прокуратуры, должен сменивший Овечкина на посту председателя ЗС ПК Виктор Горчаков. Так что пока вопрос, что делать с депутатскими полномочиями экс-спикера, пока остается открытым. Обычно подобные вопросы рассматривает комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК, однако какое решение и когда он примет, не известно. Учитывая, что внеочередное заседание приморского парламента состоится уже 13 ноября, вряд ли кто-то в ЗС ПК станет брать на себя ответственность за первое в России «изгнание» из депутатов обладателя зарубежных активов, не взвесив все «за» и «против».

Евгений ИТАРОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.