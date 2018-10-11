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Два наказа оставил Думе Владивостока Виталий Веркеенко
Глава Владивостока Виталий Веркеенко выступил на внеочередном заседании городской думы сегодня, 11 октября, оставив свои наказы по развитию города депутатам, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
Мэр Владивостока выступил на заседании после закрытия основной повестки. «Формат и технические сложности не позволили заслушать доклад главы на внеочередном заседании думы, но это сможет сделать в установленном порядке исполняющий обязанности главы города по истечению года», - отметил Виталий Веркеенко. Глава города обратился к депутатам и присутствующим с благодарностью за совместную работу.
«Все мы понимаем, что сегодня, 11 октября 2018 года, истекают полномочия мои, как главы города Владивостока. Мы с вами проработали 9 месяцев, хочу поблагодарить каждого из вас за конструктивную и продуктивную работу, которая позволила нам решить очень многие задачи, стоящие перед городом, и положить начало серьёзным и, я уверен, необратимым изменениям. Сложно подводить итоги, ввиду того, что в планах было значительно больше. Но мы подготовили город к зиме, разработали и подготовили программы поддержки и программы развития, согласовали рациональный и оптимальный бюджет, создали успешную, профессиональную команду управления городом. Представлять главу в думе города Владивостока будет Наталья Валерьевна Зубова, исполнять обязанности главы города Владивостока будет Сергей Ремович Шерстюк. Уверен, что команда продолжит курс на развитие города», - отметил Виталий Веркеенко.
В своем выступлении глава Владивостока коснулся наказов избирателей, исполнение которых обсуждали депутаты в рамках основной повестки, и попросил принять два своих наказа для дальнейшего развития города.
«Сегодня мы говорили в том числе и о наказах избирателей, мы нашли возможность внести все 505 наказов в трёхлетний план и смогли в скромном бюджете выделить 179,5 млн. рублей на их исполнение. Я хочу попросить вас принять во внимание и два моих наказа. Тот опыт, который я получил, дает мне право на внесение предложений. Первое - чтобы Владивосток получил необходимый ему статус города федерального значения. Его нужно осмыслить и не дать заболтать себя красивыми лейблами. Статус столицы Дальнего Востока принесет городу ещё больше начальников и совещаний, еще меньше продуктивной работы и отсутствия ответственности за успех и развитие Владивостока. Статус же города федерального значения позволит ему стать субъектом и иметь самостоятельный бюджет и полномочия по развитию города. Прошу инициировать эту работу и успешно реализовать», - подчеркнул Виталий Веркеенко.
Второй наказ глава города озвучивал еще 21 декабря 2017 года за этой же высокой трибуны.
Как сообщил Город V, Виталий Веркеенко сказал, что не собирается покидать Владивосток и Приморский край, он продолжит работу на благо поверивших ему людей. Виталий Веркеенко попрощался с депутатами, поблагодарил их за совместную работу и под аплодисменты покинул зал заседаний Думы Владивостока. При этом все присутствующие в зале встали.
Анастасия Котлярова (фото)
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