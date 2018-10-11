www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.18 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 76.07 р. 10 CNY: 95.65 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Два наказа оставил Думе Владивостока Виталий Веркеенко

11 Октября 2018, 13:41 | Приморье
Виталий Веркеенко поблагодарил каждого депутата Думы Владивостока за конструктивную и продуктивную работу, которая позволила решить многие городские задачи и "положить начало серьёзным и необратимым изменениям"

Глава Владивостока Виталий Веркеенко выступил на внеочередном заседании городской думы сегодня, 11 октября, оставив свои наказы по развитию города депутатам, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Мэр Владивостока выступил на заседании после закрытия основной повестки. «Формат и технические сложности не позволили заслушать доклад главы на внеочередном заседании думы, но это сможет сделать в установленном порядке исполняющий обязанности главы города по истечению года», - отметил Виталий Веркеенко. Глава города обратился к депутатам и присутствующим с благодарностью за совместную работу.

«Все мы понимаем, что сегодня, 11 октября 2018 года, истекают полномочия мои, как главы города Владивостока. Мы с вами проработали 9 месяцев, хочу поблагодарить каждого из вас за конструктивную и продуктивную работу, которая позволила нам решить очень многие задачи, стоящие перед городом, и положить начало серьёзным и, я уверен, необратимым изменениям. Сложно подводить итоги, ввиду того, что в планах было значительно больше. Но мы подготовили город к зиме, разработали и подготовили программы поддержки и программы развития, согласовали рациональный и оптимальный бюджет, создали успешную, профессиональную команду управления городом. Представлять главу в думе города Владивостока будет Наталья Валерьевна Зубова, исполнять обязанности главы города Владивостока будет Сергей Ремович Шерстюк. Уверен, что команда продолжит курс на развитие города», - отметил Виталий Веркеенко.

В своем выступлении глава Владивостока коснулся наказов избирателей, исполнение которых обсуждали депутаты в рамках основной повестки, и попросил принять два своих наказа для дальнейшего развития города.

«Сегодня мы говорили в том числе и о наказах избирателей, мы нашли возможность внести все 505 наказов в трёхлетний план и смогли в скромном бюджете выделить 179,5 млн. рублей на их исполнение. Я хочу попросить вас принять во внимание и два моих наказа. Тот опыт, который я получил, дает мне право на внесение предложений. Первое - чтобы Владивосток получил необходимый ему статус города федерального значения. Его нужно осмыслить и не дать заболтать себя красивыми лейблами. Статус столицы Дальнего Востока принесет городу ещё больше начальников и совещаний, еще меньше продуктивной работы и отсутствия ответственности за успех и развитие Владивостока. Статус же города федерального значения позволит ему стать субъектом и иметь самостоятельный бюджет и полномочия по развитию города. Прошу инициировать эту работу и успешно реализовать», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Второй наказ глава города озвучивал еще 21 декабря 2017 года за этой же высокой трибуны.

 

 
Исполнять обязанности главы города Владивостока будет Сергей Ремович Шерстюк
 
«Я считаю правильным и целесообразным  перейти к прямым выборам главы Владивостока. При этом легитимными их признавать, если более 50 % избирателей проголосуют за своего кандидата. Ситуация при явке в 11-12 % и победе простым большинством голосов также неправильна и не даст необходимой легитимности и поддержки главе города. Такое решение позволит новому избранному главе принять на себя полную ответственность за судьбу города и благополучие его жителей. Сам я не оставляю город Владивосток и Приморье. Буду готов продолжить совместно с вами работу на благо города и края. Благодарен за совместный труд. Служу России, служу Приморскому краю и моему Владивостоку», - подытожил Виталий Веркеенко.
 
 

 

Как сообщил Город V, Виталий Веркеенко сказал, что не собирается покидать Владивосток и Приморский край, он продолжит работу на благо поверивших ему людей. Виталий Веркеенко попрощался с депутатами, поблагодарил их за совместную работу и под аплодисменты покинул зал заседаний Думы Владивостока. При этом все присутствующие в зале встали.

 

Анастасия Котлярова (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru