Два наказа оставил Думе Владивостока Виталий Веркеенко

Виталий Веркеенко поблагодарил каждого депутата Думы Владивостока за конструктивную и продуктивную работу, которая позволила решить многие городские задачи и "положить начало серьёзным и необратимым изменениям"

Глава Владивостока Виталий Веркеенко выступил на внеочередном заседании городской думы сегодня, 11 октября, оставив свои наказы по развитию города депутатам, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Мэр Владивостока выступил на заседании после закрытия основной повестки. «Формат и технические сложности не позволили заслушать доклад главы на внеочередном заседании думы, но это сможет сделать в установленном порядке исполняющий обязанности главы города по истечению года», - отметил Виталий Веркеенко. Глава города обратился к депутатам и присутствующим с благодарностью за совместную работу.

«Все мы понимаем, что сегодня, 11 октября 2018 года, истекают полномочия мои, как главы города Владивостока. Мы с вами проработали 9 месяцев, хочу поблагодарить каждого из вас за конструктивную и продуктивную работу, которая позволила нам решить очень многие задачи, стоящие перед городом, и положить начало серьёзным и, я уверен, необратимым изменениям. Сложно подводить итоги, ввиду того, что в планах было значительно больше. Но мы подготовили город к зиме, разработали и подготовили программы поддержки и программы развития, согласовали рациональный и оптимальный бюджет, создали успешную, профессиональную команду управления городом. Представлять главу в думе города Владивостока будет Наталья Валерьевна Зубова, исполнять обязанности главы города Владивостока будет Сергей Ремович Шерстюк. Уверен, что команда продолжит курс на развитие города», - отметил Виталий Веркеенко.

В своем выступлении глава Владивостока коснулся наказов избирателей, исполнение которых обсуждали депутаты в рамках основной повестки, и попросил принять два своих наказа для дальнейшего развития города.

«Сегодня мы говорили в том числе и о наказах избирателей, мы нашли возможность внести все 505 наказов в трёхлетний план и смогли в скромном бюджете выделить 179,5 млн. рублей на их исполнение. Я хочу попросить вас принять во внимание и два моих наказа. Тот опыт, который я получил, дает мне право на внесение предложений. Первое - чтобы Владивосток получил необходимый ему статус города федерального значения. Его нужно осмыслить и не дать заболтать себя красивыми лейблами. Статус столицы Дальнего Востока принесет городу ещё больше начальников и совещаний, еще меньше продуктивной работы и отсутствия ответственности за успех и развитие Владивостока. Статус же города федерального значения позволит ему стать субъектом и иметь самостоятельный бюджет и полномочия по развитию города. Прошу инициировать эту работу и успешно реализовать», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

Второй наказ глава города озвучивал еще 21 декабря 2017 года за этой же высокой трибуны.

Исполнять обязанности главы города Владивостока будет Сергей Ремович Шерстюк

«Я считаю правильным и целесообразным перейти к прямым выборам главы Владивостока. При этом легитимными их признавать, если более 50 % избирателей проголосуют за своего кандидата. Ситуация при явке в 11-12 % и победе простым большинством голосов также неправильна и не даст необходимой легитимности и поддержки главе города. Такое решение позволит новому избранному главе принять на себя полную ответственность за судьбу города и благополучие его жителей. Сам я не оставляю город Владивосток и Приморье. Буду готов продолжить совместно с вами работу на благо города и края. Благодарен за совместный труд. Служу России, служу Приморскому краю и моему Владивостоку», - подытожил Виталий Веркеенко.





Как сообщил Город V, Виталий Веркеенко сказал, что не собирается покидать Владивосток и Приморский край, он продолжит работу на благо поверивших ему людей. Виталий Веркеенко попрощался с депутатами, поблагодарил их за совместную работу и под аплодисменты покинул зал заседаний Думы Владивостока. При этом все присутствующие в зале встали.

Анастасия Котлярова (фото)