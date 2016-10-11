Николаев возвращает себе Владивосток

Экс-мэр стремительно наращивает политический вес в преддверии грядущих муниципальных выборов

Спустя 10 лет после отстранения от должности мэра Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ, похоже, не прочь вернуть контроль над столицей Приморья. Соответствуя духу времени и новым реалиям местного самоуправления, экс-главе необходима своя фракция в городской думе - это позволит напрямую влиять на назначение следующего градоначальника. Судя по некоторым признакам, подготовка условного «блока Николаева» к выборам в Думу Владивостока 2017 года идет полным ходом, в то время как команда действующего мэра так и не оправилась от нанесенного в июне удара.

Пока что главой Владивостока формально остается Игорь ПУШКАРЕВ, но очевидно, что чем дольше он сидит в московском СИЗО, тем сильнее будет обостряться борьба за контроль над Владивостоком. В условиях, когда федеральный центр сосредоточен на геополитических играх в Сирии и на Украине, а внутриполитический блок Кремля переживает смену поколений, у «людей Николаева» есть неплохой шанс восстановить былое политическое влияние.

Фонд реальных дел

«Каждый из нас должен не только любить те места, где родился, но и доказывать любовь реальными делами», - гласит девиз на персональном сайте экс-мэра Владивостока. В последние год-полтора Владимир Николаев стремится продемонстрировать, что работает исключительно с этой мыслью. Даже находясь вдали от столицы Приморья, политик не теряет связи с малой родиной. Помимо молебнов за благополучие приморцев, которые уже стали притчей во языцех, Николаев ведет системную работу по возрождению и поддержанию своей популярности у горожан: в крае действует его благотворительный фонд, воплощающий в жизнь начатые более 10 лет назад программы.

Кроме того, фонд Николаева оперативно реагирует на значимые для региона и страны события. Из наиболее заметных акций последнего года - отправка колонн с продуктами и вещами для пострадавших от наводнения в северных районах Приморья, а также материальная помощь семье сбитого турецкими ВВС летчика Олега ПЕШКОВА. И хотя благотворительностью Николаев начал заниматься не к очередным выборам - чем грешат отдельные приморские политики, - о своих добрых делах экс-мэр громко заявляет в масс-медиа. Особенно громко - начиная с июня: после ареста Игоря Пушкарева количество упоминаний Николаева и его социальных программ в приморских СМИ заметно увеличилось: аббревиатура VVN во Владивостоке сегодня звучит так же часто, как и в 2003-2004 годах.

Формально программы реализуются частным учреждением «социальной поддержки населения «Приморью - достойную жизнь!», учредителем и директором которого в 2014 году выступала сестра бывшего градоначальника Виктория НИКОЛАЕВА, а затем - куратор социальных программ фонда Дарья РАЙЧУК. Однако на установленных в рамках программы «Мой дворик» детских площадках крепят таблички не с их именами, а сам список площадок утверждается лично Владимиром Николаевым.

Кстати, судя по комментариям на сайте программы, срок рассмотрения заявок может варьироваться, но быстрее всего работы начинаются там, где за установку площадки собрано наибольшее число подписей - логично, что детские городки появляются в густонаселенных спальных районах. Сам Владимир Николаев в своих интервью подчеркивает, что его текущие программы не преследуют никаких целей, кроме социальных. Но железные двери в подъездах и недорогая рыба в автолавках, 12 лет назад ставшие своеобразным политическим козырем будущего мэра, не могут не породить вопроса: ждет ли Николаев от владивостокцев «реального голосования» взамен «реальных дел»?

Имя им - ВВН

К тому же последние избирательные кампании во Владивостоке и Приморье показывают, что «фактор Николаева» является весьма существенным в предвыборной борьбе. Причем влияние этого фактора от выборов к выборам только усиливается. Так, несколько месяцев назад сестра бывшего мэра, Виктория Николаева, в ходе праймериз не без труда одолела депутата Госдумы РФ двух последних созывов Эльмиру ГЛУБОКОВСКУЮ. Сообщения о якобы имевших место нарушениях и подкупах дошли даже до федерального руководства «ЕР», где намекнули на возможность отмены итогов праймериз. Прецедент, впрочем, не был создан, и на сентябрьских выборах по округу №64 конкуренцию Николаевой не смог составить никто - ближайший преследователь Владимир ГРИШУКОВ получил вдвое меньше голосов.

Куратор социальных программ «Фонда VVN», бывший заместитель главы Владивостока Владимир ЛЕОНОВ, несмотря на не очень убедительный результат на праймериз, вышел на выборы по территориальной группе №20 в связке с вице-губернатором Александром ЛОСЕМ. И лишь не очень высокий результат «ЕР» в Партизанске оставил Леонова без депутатского мандата. Другой заместитель бывшего мэра, куратор жилищно-коммунального комплекса Ян МАЛЬЦЕВ баллотировался в ЗС ПК по одномандатному округу №9 (Советский район Владивостока) от «Справедливой России». Фактически не ведя предвыборной кампании, он тем не менее занял третье место с 17,7% голосов. Это значит, что население не успело забыть соратников бывшего мэра, которые вполне могут рассчитывать на определенную поддержку на выборах.

На последних прямых выборах главы Владивостока в 2013 году «кандидатом Николаева» считался капитан дальнего плавания Юрий АРСЕНТЬЕВ. Показательно, что он стал единственным самовыдвиженцем, который предоставил подписные листы в горизбирком, однако, как часто бывает на выборах в России, комиссия отказала ему в регистрации кандидатом по причине высокого процента недостоверных подписей. Арсентьев отстаивал свое право на участие в выборах в суде, попутно жестко критикуя лояльную мэру Пушкареву комиссию, но Ленинский районный и Приморский краевой суды оставили отказ горизбиркома в силе.

Никто не знает, какое решение приняла бы ВГМИК сегодня: после формирования нового состава комиссии тон в ней задают совсем другие группы влияния. Да это уже и не важно: прямые выборы главы города отменены, а при назначении градоначальника по конкурсу ключевым фактором становится контроль над представительным органом власти - Думой Владивостока.

Если захочет, то сможет

Вряд ли кто-то, кроме самого экс-мэра, может сегодня однозначно ответить на вопрос, стоит ли ждать появления в будущей гордуме «депутатов от Николаева». Очередные выборы городских депутатов должны состояться ровно через год - если, конечно, федеральный центр в очередной раз не передвинет Единый день голосования. Но очевидно другое: условный «блок Николаева», по сути, готов к муниципальным выборам уже сейчас. Высокая известность, экономический потенциал, сестра в федеральном парламенте, наработанные связи с ключевыми СМИ Приморья - что еще нужно для успешной избирательной кампании? Николаев по-прежнему молод по политическим меркам - буквально на днях он отметил 43-й день рождения, - но имеет огромный жизненный и управленческий опыт и, как утверждают знающие люди, нереализованные амбиции.

Возможно, что реализовать их бывший градоначальник мог бы руками некоторых депутатов ЗС созыва 2006-2011 годов, попавших в парламент края при непосредственном участии тогдашнего мэра. Кандидатами условного «блока Николаева» в гордуму вполне могли бы стать и некоторые молодые приморские политики, уже имеющие опыт участия в выборных кампаниях и праймериз «Единой России», а значит, и определенную узнаваемость у избирателей. А помочь в предвыборной борьбе хотя бы отчасти способен контроль над некоторыми управляющими компаниями Владивостока со стороны людей, близких к Николаеву.

Остается добавить, что использование имен популярных некогда мэров является классикой для избирательных кампаний во Владивостоке. Так, в выборах гордумы третьего созыва в 2007 году участвовал «Блок Черепкова», который сняли с выборов за несколько дней до даты голосования. Годом ранее рейтинг Виктора Ивановича позволил пройти в краевой парламент сразу трем представителям его партии «Свобода и народовластие». В гордуме созыва 2003-2007 годов тон задавали представители двух условных лагерей - «черепковского» и «николаевского». Сам Владимир Николаев помог «Единой России» на выборах в ЗС ПК в 2006 году, обеспечив высокую явку и высокий процент голосов за партию власти в краевой столице. Наконец, почин своих предшественников поддержал и Игорь Пушкарев - его рейтинг помог многим кандидатам от «Единой России» на выборах в Думу Владивостока в 2012 году, когда глава лично присутствовал на их встречах с населением.

МНЕНИЕ

Павел НАЛИВАЙКО, политолог:

- Полагаю, что на данный момент Владимир Николаев ставит в качестве основной задачи возвращение ранее утраченных его личных позиций. Одним из ключевых событий стала победа Виктории Николаевой на выборах в Государственную Думу РФ, что оказалось своеобразным карт-бланшем на выдвижение преданных Николаеву людей в следующем избирательном цикле. Одной из важнейших кампаний 2017 года станут выборы депутатов Думы Владивостока, в ходе которых, по всей вероятности, Владимир Николаев усилит свою активность. Нужно отметить, что со следующего созыва политический вес гордумы значительно возрастет в связи с введением новой процедуры избрания главы Владивостока.

В этой ситуации логично провести аналогию с понятием «коллективного Пушкарева» (неформальная группа людей, включающая представителей различных сфер общества, отличающаяся по разным причинам высокой поддержкой и преданностью Игорю Пушкареву, готовая к решительным действиям по отстаиванию общих интересов), которое было использовано летом этого года в дискурсе дальнейшей судьбы задержанного главы Владивостока. В случае с персоной Владимира Николаева я бы говорил о группе людей, которые, несмотря на свою непубличность, способны в нужный момент мобилизовать ресурсы для реализации поставленных задач. Допускаю, что участие различных местных групп влияния в выборах может привести к формированию тактических альянсов для усиления собственных позиций в краевой столице, а выборы в Думу Владивостока будут высококонкурентными и по накалу страстей обойдут прошедшие выборы 18 сентября.

ДОСЬЕ "ЗОЛОТОГО РОГА": Владимир Николаев был отстранен от должности в самый разгар своего руководства Владивостоком - 28 февраля 2007 года. Через неделю мэра задержали в Москве и этапировали в Приморье. Градоначальнику инкриминировалось злоупотребление должностными полномочиями, но спустя год политик получил условный срок - 4 с половиной года. В течение этого срока Николаев должен был регулярно являться в уголовно-исправительную инспекцию, но вскоре перестал делать это, уехав за рубеж. Поэтому в конце 2008 года Советский районный суд Владивостока вынес решение о замене условного срока на реальный. Уехавшего за рубеж экс-мэра несколько лет искали по линии Интерпола, но безуспешно. В декабре 2012 года Приморский краевой суд, пересмотрев «дело Николаева», отменил ему приговор в связи с отсутствием состава преступления. В марте 2013 года ориентировка Владимира Николаева была удалена с официального сайта Интерпола, что теоретически дает бывшему мэру возможность вернуться во Владивосток.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.