Корсары и крысы либеральной России, или Кто виноват, что делать и кто следующий?

На днях президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес новый пакет изменений в законы о противодействии коррупции, которые регулируют вопросы увольнения чиновников в связи с утратой доверия и правовые аспекты регрессных финансовых требований к должностным лицам органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или судье.

Если в результате незаконного осуждения или привлечения к иным видам уголовной и административной ответственности по их вине был нанесен вред гражданам или компаниям, а компенсация возмещена за счет государственной казны.

Так вот, с августа вступили в силу поправки в Административный кодекс, которыми установлена административная ответственность в виде штрафа до 10 000 рублей на чиновника, нарушающего порядок рассмотрения обращений граждан, в том числе по срокам, которые составляют до 30 дней, а по уголовно-процессуальным вопросам - от 3 до 10 дней. Правда, пока ни об одном таком штрафе я не слышал.

Как я отмечал ранее на страницах «ЗР», сильная политическая власть, рост государственного могущества и повышение социальных гарантий населению плохо уживаются с либеральной экономикой. Рыночный инвестиционный капитал не видит для своих вложений ни гарантий долгосрочных инвестиций, ни шанса на высокие доходы в конкурентной борьбе – таковая просто отсутствует. В такой ситуации все инвестиционное развитие будет зависеть от крупного корпоративного капитала, приток которого сможет обеспечить удачная игра правительства России на внешнеполитической конъюнктуре и складывающихся предпосылках в мировой экономике.

В нынешних реалиях мирового развития выживание государства связано с модернизацией народного хозяйства, которая возможна только в условиях сильной диктатуры власти и плановой реализации задач в приоритетных направлениях. Следовательно, с либеральными идеями покончено на какой-то достаточно длительный период. А основная политическая борьба будет разворачиваться между степенью милитаризации, которую Дмитрий Медведев видит в роли локомотива инвестиций в модернизацию, и уровнем народных жертв в темпах роста социального обеспечения.

Фактически «Единая Россия» неожиданным гамбитом Владимира ПУТИНА похоронила под собой милитаризм ЛДПР и раздавила правый фланг. Реально бороться за насущные интересы широких масс населения в противостоянии имперским затратам бюджета сегодня может только КПРФ. Когда же задача сдержки азарта борьбы за мировое господство будет в достаточной мере решена, то на основе народного фронта может быть создана партия, которая займет место коммунистов, с их неприятной для западного либерализма идеологической окраской. Не скоро.

В 20-е годы или чуть ранее Россия выйдет с двухпартийным парламентом, отражающим консервативные настроения в обществе и жажду перемен - идеальная, природная конструкция мышления живых организмов и социума, как это доказывает успех североамериканского проекта европейской цивилизации. И тогда вновь будет востребован либерализм с его институтами сдержек и противовесов, если нынешняя власть сумеет провести страну через «затягивающую пояс», мощную и сплоченную стаю алчных зарубежных соперников. Если на этом пути не разорвут ее в клочья региональные интересы внутренних врагов. И если с внешними все более или менее ясно, после того, как фактически провалены переговоры с НАТО по ПРО, то кто же внутренний? Против кого Владимир Путин выставил свой фронт? Почему, например, в формируемые под его контролем списки кандидатов в Госдуму от партии власти не попал ни соперник губернатора на приморской поляне Руслан КОНДРАТОВ, ни Галуст АХОЯН – верный соратник Сергея ДАРЬКИНА?

Самый опасный, на мой взгляд, внутренний враг - это разрозненные стаи олигархических группировок, шакалящих по всей России с рейдерским оскалом. Им чужды как интересы страны, так и нужды ее населения. Их цель – деньги на счетах западных банков. Их напор торпедирует основы экономической безопасности государства. Их устремления удивительным образом совпадают с задачами внешнего врага: откатить национальный прибавочный капитал России в западную ликвидность, нарастить у внешнего врага мускулатуру, обескровить и обессилить русский народ. Народный фронт против вас, против вас, господа откатов и «друзья» прокуроров, министров, губернаторов, мэров.

И как же в этой борьбе преуспел наш край? Кто расчистит дорогу для расследования уголовных дел о рейдерских захватах? Кто вернет награбленное у государства и восстановит попранные гражданские имущественные права? Что, в частности, мешает начальнику УМВД по Приморскому краю генералу Андрею НИКОЛАЕВУ завершить расследование уголовных дел по рейдерскому захвату моего предприятия ООО «Компания содействия региональному процветанию»? Ведь дело зависло с 2008 года! А на кого работает награбленный капитал, я уже свое мнение высказал.

Конечно, есть определенный успех в том, что Приморский краевой суд приступил к слушанию дела в отношении жуликов из Российского фонда федерального имущества, похитивших у государства через торги с фиктивной публичностью имущество, оформив его по цене, существенно заниженной по сравнению с реальной рыночной стоимостью. Только почему на похищенном государственном имуществе уже более 5 лет, пока шло расследование, наживаются лица, получившие его незаконным путем? Думают быть добросовестными жуликами? Следствие почему-то не вернуло похищенную недвижимость в распоряжение государства, как это недавно сделал следователь Следственного комитета, вернув законному владельцу похищенную недвижимость ЗАО «Фаркон».

Почему ваши следователи, господин генерал, отказываются возвращать мне похищенное? Не потому ли нет уверенности у народа в неотвратимости наказания, а у жуликов есть убежденность в своей неприкосновенности, даже уже будучи на скамье подсудимых. А этот вопрос уже к председателю краевого суда Александру ХИЖИНСКОМУ: почему Президент РФ не утвердил Андрея ПРИСЕКИНА в должности председателя суда Советского района г. Владивостока? А я считаю, что потому, что до сих пор не пересмотрено решение этого суда, сфабриковавшего в отношении меня долг на 20 млн рублей по поддельным документам, и судейская халатность весьма смахивает на преступную.

Много вопросов рождает криминальная действительность Приморского края. И основной из них в том, что если государство не может защищать свой интерес, то как же оно защитит наш, гражданский? И в чем тогда будет смысл государственного круговорота тандема «в тех случаях, когда неясно, какой результат следует считать победой, а какой – поражением»? «Ну, пробьешь ты головой стену, - и что потом будешь делать в соседней камере?», - задал вопрос Борис СТРУГАЦКИЙ в интервью «Новой газете». Не все так беспросветно.

Вот уже самый влиятельный либерал России Дмитрий Медведев возглавил списки пока еще жуликоватой партии на выборы в Госдуму. Да и людьми с «фронта» Владимира Путина изрядно разбавили их сплоченные у кормушки ряды. Есть перемены и на моем «фронте».

Уволен из правоохранительной системы руководитель следственного отдела по Советскому району Игорь ОВСЯННИКОВ, который дал указание о снятии судебных арестов с похищенной у моего предприятия недвижимости, вопреки решению суда, и, видимо, прихвативший при увольнении из материалов дела важные документальные доказательства.

Вполне радуют и события с отставкой судьи Приморского краевого суда Веры СКОКЛЕНЕВОЙ, душой болевшей за взыскание фиктивных долгов с моей компании в прошлые годы. Но ее жажда к принятию поддельных документов вкупе с внутренними убеждениями, отражающими субъективное понимание права отдельно от контекста государственной безопасности, в этом году оказались уже по ту сторону фронта. А в феврале этого года возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения группой лиц по предварительному сговору путем мошенничества принадлежащей мне доли 92,23% в ООО «Компания содействия региональному процветанию». Однако в оперативной службе по экономической безопасности краевого управления МВД был организован саботаж выявления преступников. И вот месяц назад пресс-секретарь краевого управления Следственного комитета России Аврора РИМСКАЯ официально сообщила о задержании заместителя начальника краевого УВД, курирующего вопросы расследования экономических преступлений. Крупная, но не большая рыба - полковник полиции Сергей ЯКОВЛЕВ - оказалась все-таки на крючке у правосудия. Но когда же правоохранители действительно пойдут в бой?

Крысы бегут с корабля, когда он пришвартован у пирса. А когда корсары Российской Федерации атакуют зарубежные бастионы и внутренние цитадели коррупционеров, нельзя оставаться в стороне от битвы, поскольку хуже крысятничества предательство. За круговоротом политической власти нельзя не замечать центробежной тенденции ее «друзей», о неизбежности которой я утверждал в статье «Большая рыба», опубликованной в «ЗР» от 08.02.2011.

Устойчивый положительный тренд в практической борьбе с коррупцией есть, и очень рекомендую его увидеть. Значит, есть резон спрашивать с власти, требовать и добиваться. И вновь процитирую любимого писателя Бориса Стругацкого: «На мой взгляд, вся эта «разрешенная свобода» чрезвычайно важна. Она, прежде всего, важное свидетельство того, что власть считает возможным и, видимо, для себя полезным держать паровоз демократии на запасном пути».

Главное, не бояться вопросов, посылаемых в кажущуюся пустоту паутины коррупции. На самом деле, в ней прячется множество мелочных страхов за теплое место и больших переживаний за свою судьбу в либеральной России. Страхов, которые цепляются за шероховатости прошлой линии жизни, гнетут сомнениями и кого-то выдавливают из системы власти, кого-то приводят на скамью подсудимых, а кого-то, как ни печально, убивают.

Выбор есть всегда. Вот и президент с премьером озвучили свой выбор из либеральных ценностей, зиждущийся на диктатуре закона. А без этой энергии гражданской воли каждого свободного человека к власти в стране может прийти диктатор, в который раз свернув Россию с магистрального пути, где ее поджидает локомотив нашей истории успеха.