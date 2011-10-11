Главе приморского ЗАТО Фокино предложено уйти в отставку

Главе ЗАТО Фокино в Приморье Евгению БОЧАРОВУ, который идет в списке коммунистов Приморья на выборы Госдумы РФ, предложено уйти в отставку. Такое предложение прозвучало в ходе выездного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону в этом городе, которое провел первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО. Однако глава ЗАТО еще не решил - примет он предложение или нет, об этом он сообщил корр. РИА PrimaMedia по телефону.

Около двух недель назад, когда Евгений Бочаров отчитывался на краевом совещании о подготовке к отопительному сезону, сказал, что все готово почти на 100%. Между тем, как рассказали в администрации края, глава ЗАТО направил обращение в администрацию края и в прокуратуру о проблемах с мазутом и уехал в Москву по делам партии. И тут выяснилось, что городская котельная Фокино к отопительному сезону не готова, а на складах из 5000 тонн мазута, которые должны быть к 1 октября, пока накоплено всего 480 тонн.

Как оказалось, компания «Дельта», выигравшая в апреле конкурс на оказание услуг по теплоснабжению, не завершив поставки топлива и ремонтные работы котельной, отказалась работать фактически перед началом отопительного сезона. Местная администрация объявила новый конкурс, но он завершится только 9 ноября - это поздно, отметили в администрации края. И краевым властям, вплоть до губернатора, пришлось срочно вмешаться - оперативным штабом по подготовке к отопительному сезону было принято решение, что обеспечивать город теплом в течение 30 суток будет КГУП «Примтепло- энерго». До начала отопительного сезона предприятие завершит ремонтные работы котельной и обеспечит запасы топлива. В дальнейшем теплоснабжением города займется организация, победившая в конкурсе.

- Отставку предложили не мне одному - главе администрации Фокино Виктору ТИХОНОВИЧУ тоже поступило предложение, - прокомментировал ситуацию глава ЗАТО Фокино Евгений Бочаров. - Я пока не принял решение об отставке, но я услышал это предложение. Я не снимаю с себя ответственности, но считаю, что федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в РФ четко разделяет ответственность законодательной и представительной власти.

В среду стало известно о передаче в суд уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Фокино Олега АСАФЬЕВА. Его обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке мазута городского МУП «Теплоэнерго» на сумму в 5 млн рублей. Кроме того, администрация ЗАТО Фокино признана злостным нарушителем Бюджетного кодекса.