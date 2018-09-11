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Будущим депутатам пришлось понервничать

11 Сентября 2018, 09:44 | Приморье

Неоднозначная картина наблюдается на выборах в муниципалитетах Приморья. Напомним, что 9 сентября, помимо выборов главы региона, в крае избирали двух депутатов ЗС ПК и 12 муниципальных дум. Судьбу двух вакантных мест в Законодательном Собрании Приморья решали жители Уссурийска, Хасанского района и Фрунзенского района Владивостока.

В округе №4 на довыборах в ЗС ПК победил депутат Думы Владивостока от «Единой России» Александр ЩЕРБАКОВ, обошедший представительницу КПРФ, коммерческого директора СК «Аврора-строй» Надежду ТЕЛЕЛЮЕВУ. Критичным для Щербакова едва не оказался проигрыш во Фрунзенском районе Владивостока, но за счет преимущества в Хасанском районе он одержал победу на округе с перевесом в 230 голосов. В Уссурийске представитель «Единой России» Юлия МАРЧЕНКО и коммунист Юрий КОРНЕЕВ в ходе подсчета голосов долго шли вровень, но в итоге Марченко удалось оторваться более чем на 700 голосов. Таким образом, фракция «ЕР» в Законодательном Собрании, уменьшившаяся после перехода в «белый дом» Александра КОСТЕНКО и Константина БОГДАНЕНКО, восстановит свою прежнюю численность.

Артем СТРОГИН.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: единая россия  выборы 



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