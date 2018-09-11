Лидерство, пока не ставшее победой

Приморье вошло в число регионов РФ, где выборы губернаторов пройдут в два тура

Возглавляющему Приморский край с октября 2017 года Андрею ТАРАСЕНКО не хватило нескольких процентов, чтобы избавиться от приставки «врио» уже в первом туре губернаторских выборов. В итоге, впервые с 2001 года, новый глава региона определится со второй попытки. Соперником Тарасенко в финале выборов-2018 станет представитель КПРФ Андрей ИЩЕНКО.

Хотя Андрей Тарасенко получил почти вдвое больше голосов, чем его ближайший оппонент, депутат Заксобрания Приморья Андрей Ищенко, созданного задела не хватило для победы уже в первом туре голосования. 46,6% за Тарасенко и 24,6% за Ищенко – это новая политическая реальность, в которой приморцам предстоит жить до второго тура, который выявит победителя выборов.

Владивосток покраснел

Главную роль в тактическом успехе оппозиции сыграл Владивосток, где на протяжении последних лет «ЕР» и Владимир Путин добивались вполне приемлемых результатов. В этот раз столица края стала еще и столицей протестного голосования. В Ленинском и Первомайском районах краевой столицы отрыв Андрея Тарасенко от Андрея Ищенко составил около 2%, а в Первореченском районе – около 4,5%. Советский и Фрунзенский районы несколько сгладили картину, но и там показатели врио губернатора оказались ниже среднекраевых, а «красного депутата» - выше, чем в других муниципалитетах. Кроме того, Владивосток установил антирекорд по явке на выборы, заметно отстав от показателя 30% в среднем по краю.

Солидный процент за «красного» кандидата, как и в случае с выборами президента, вновь дали небольшие города Приморья с крупными градообразующими предприятиями – Большой Камень, Арсеньев, Дальнегорск. Однако Андрея Тарасенко поддержало более 50% избирателей Находки и Уссурийска. А наилучший результат у врио губернатора Приморья – в Спасске-Дальнем, где его поддержали почти 65% граждан, поучаствовавших в голосовании.

«По сравнению с 2014 годом отрицательная динамика уровня поддержки кандидата от «Единой России» наблюдается во всех крупных муниципалитетах. Здесь, с одной стороны, сыграла негативную роль пенсионная реформа, с другой – недоработали местные штабы и главы территорий. Сейчас перед Андреем Тарасенко и его командой стоит задача провести «работу над ошибками», которая бы обеспечила ему уверенную победу во втором туре», - комментирует итоги волеизъявления приморцев политолог Павел НАЛИВАЙКО.

Отметим, что распределение голосов между остальными кандидатами, не прошедшими во второй тур, оказалось весьма неожиданным. Третьей с 10,8% голосов стала представитель «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», депутат ЗС ПК Юлия ТОЛМАЧЕВА. Причем достигнут этот результат был без активного педалирования на чувствительную для многих россиян пенсионную тему – бренд «Партии пенсионеров» в ходе агитационной кампании Толмачевой практически не использовался. Опытные политики и хорошие ораторы Андрей АНДРЕЙЧЕНКО (ЛДПР) и Алексей КОЗИЦКИЙ («Справедливая Россия») расположились на четвертой и пятой строчках электоральной «табели о рангах». Их результат – 9,3% и 4,8% соответственно; но при этом процент Андрейченко на выборах-2018 вдвое выше, чем на выборах-2014.

Логика второго тура

Согласно законодательству, повторное голосование с участием двух самых успешных кандидатов по итогам первого тура происходит не позднее 21 дня после первого тура выборов. При этом назначение даты второго тура произойдет не ранее официального подведения итогов первого. В качестве наиболее вероятных вариантов называются ближайшее воскресенье, 16 сентября, или следующее – 23 сентября.

- Для штаба врио губернатора невыгодно откладывать проведение второго тура, так как это даст время оппоненту сфокусировать ресурсы. С другой стороны, одной недели может не хватить для того, чтобы внести коррективы в кампанию Андрея Тарасенко с учетом итогов первого тура. Но я не думаю, что второй тур отложат на конец месяца, - объясняет «оперативное» назначение второго тура политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

По мнению эксперта, проходящий на этой неделе в Приморье Восточный экономический форум укрепляет позитивный фон, но не является значимым электоральным событием.

- Форум не несет явной и быстрой выгоды населению: людям непонятно, что они получат от подписания того или иного соглашения. К тому же, информационный эффект от ВЭФ будет достаточно краткосрочным, - отметил Сергей Гребенюк.

Помимо Приморского края, второй тур выборов главы региона состоится в Хабаровском крае и в Республике Хакасия. Но в отличие от Приморья, действующие руководители этих регионов 9 сентября уступили оппонентам из ЛДПР (Хабаровский край) и КПРФ (Хакасия). Повторное голосование, вероятнее всего, ожидает и Владимирскую область, который руководит хорошо знакомая приморцам Светлана ОРЛОВА. Второй тур на выборах высших должностных лиц субъектов РФ пройдет в России впервые с 2015 года.

На фото: Андрей Тарасенко получил почти вдвое больше голосов, чем его основной оппонент.

Фото пресс-службы администрации Приморья