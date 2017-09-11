www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.76 р. 100 JPY: 50.79 р.
EUR: 68.29 р. 10 CNY: 87.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Жители Владивостока вместо выборов провели воскресенье на Русском

11 Сентября 2017, 09:19 | Приморье

В Приморье закрылись все избирательные участки, комиссии приступили к подсчету голосов. По информации Избирательной комиссии Приморского края, свои голоса на выборах в Думу Владивостока отдали более 56 тысяч человек. На 18.00 явка составила 12,6% от общего количества избирателей. Такого не зафиксировано нигде в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Самый высокий процент явки зафиксирован в Большом Камне – 33,5%.  Также активно голосовали жители ЗАТО Фокино и Лазовского района, здесь явка составила почти 30%. В Находке – 20%, в Арсеньеве и Артеме – почти 18%, в Дальнегорске – 16%», – сообщили специалисты.

Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, проходили выборы представительных органов в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах – Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.

Во Владивостоке в Единый день голосования для 445 тысяч избирателей на территории 17 избирательных округов работало 235 избирательных участков. Всего в выборах в Думу Владивостока нового созыва принимают участие 308 кандидатов, среди них как одномандатники, так и кандидаты по спискам от семи политических партий, допущенных горизбиркомом к выборам.

По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевуского, очень важно, чтобы выборы прошли честно и легитимно.

«Мы за этим будем пристально следить – любые нарушения будут жестко пресекаться», – подчеркнул глава региона.

Между тем десятки тысяч жителей Владивостока субботу и воскресенье буквально штурмовали открытую для них всего на два дня Улицу Дальнего Востока. С учетом пробок, многочисленных очередей и масштаба экспозиции, похоже, это заняло у многих горожан существенную часть выходных. На выборы времени просто не хватило.

Фото Vl.Ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: избирком  ЛДПР  единая россия  выборы  КПРФ  Справедливая Россия 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Люблю путина10:01, 11.09.2017#

    пока путин у власти ничего путного от выборов ждать нечего.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru