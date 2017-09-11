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Жители Владивостока вместо выборов провели воскресенье на Русском
В Приморье закрылись все избирательные участки, комиссии приступили к подсчету голосов. По информации Избирательной комиссии Приморского края, свои голоса на выборах в Думу Владивостока отдали более 56 тысяч человек. На 18.00 явка составила 12,6% от общего количества избирателей. Такого не зафиксировано нигде в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Самый высокий процент явки зафиксирован в Большом Камне – 33,5%. Также активно голосовали жители ЗАТО Фокино и Лазовского района, здесь явка составила почти 30%. В Находке – 20%, в Арсеньеве и Артеме – почти 18%, в Дальнегорске – 16%», – сообщили специалисты.
Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, проходили выборы представительных органов в Лазовском муниципальном районе, а также в семи городских округах – Владивостоке, Артеме, Находке, Арсеньеве, Дальнегорске, Большом Камне, ЗАТО Фокино.
Во Владивостоке в Единый день голосования для 445 тысяч избирателей на территории 17 избирательных округов работало 235 избирательных участков. Всего в выборах в Думу Владивостока нового созыва принимают участие 308 кандидатов, среди них как одномандатники, так и кандидаты по спискам от семи политических партий, допущенных горизбиркомом к выборам.
По мнению Губернатора Приморского края Владимира Миклушевуского, очень важно, чтобы выборы прошли честно и легитимно.
«Мы за этим будем пристально следить – любые нарушения будут жестко пресекаться», – подчеркнул глава региона.
Между тем десятки тысяч жителей Владивостока субботу и воскресенье буквально штурмовали открытую для них всего на два дня Улицу Дальнего Востока. С учетом пробок, многочисленных очередей и масштаба экспозиции, похоже, это заняло у многих горожан существенную часть выходных. На выборы времени просто не хватило.
Фото Vl.Ru.
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пока путин у власти ничего путного от выборов ждать нечего.