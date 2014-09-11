Владимир Миклушевский распорядился выплатить компенсации жителям Приморья, пострадавшим от наводнения

Вице-губернатор Приморского края Александр Лось 11 сентября провел заседание оперативного штаба по ситуации, возникшей в поселке Амгу Тернейского района. По оперативным данным, вода из поселка уходит, сообщает primorsky.ru.

Вице-губернатор поставил перед участниками штаба первостепенную задачу. «Необходимо принять неотложные меры, которые позволят в максимально сжатые сроки обеспечить нормальное жизнеобеспечение людей», - подчеркнул он.

Как отмечает глава района, вода уходит, в том числе и из ранее подтопленной школы.

Вице-губернатор поручил краевому департаменту дорожного хозяйства направить специалистов местного подразделения «Примавтодора» для оценки ситуации и принятия возможных мер.

По информации Примгидромета, напряженная погодная ситуация сохранится в поселке в течение сегодняшнего дня и в ближайшую ночь, но самые интенсивные дожди уже прошли.

Всего в поселке было подтоплено 72 частных дома, где проживают около 300 человек. В настоящее время подтопленными остаются только 4 дома, где проживают 11 человек.

Большинство жителей расселены по родственникам в другой части Амгу. В случае необходимости людей готов принять пункт временного размещения, развернутый в общежитии ООО «Тернейлес».

Продуктами питания люди обеспечены.

«Завоз продуктов в магазины как раз был вчера. Этого запаса суток на десять, пока вода полностью не ушла, хватит. Пекарня работает, ее не подтопило», - отметил глава района Владимир Изгородин.

Районной администрацией уже подготовлены все документы для введения режима чрезвычайной ситуации.

«Глава региона Владимир Миклушевский дал поручение выплатить компенсации людям, чьи дома пострадали из-за дождей. Введение режима ЧС даст право на выделение денежных средств на эти цели», - заявил Александр Лось.

После предоставления списка необходимых вещей в поселок будет отправлена гуманитарная помощь. Департамента труда и социального развития отметил, что такая возможность есть, необходимо лишь организовать доставку.

Также среди тех, чьи дома пострадали от ливней, 72 ребенка. Их готовы принять реабилитационные учреждения края на время ликвидации последствий ЧС.

Для оказания медицинской помощи в поселке работает медсестра, в случае возможного ухудшения состояния здоровья людей готова эвакуировать санитарная авиация.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю усилен контроль за водоснабжением и за уровнем инфекционной заболеваемости на местности.

После окончания совещания Александр Лось выдвинулся в поселок Амгу.

Напомним, в результате ливневых дождей 10 сентября сегодня ночью в Приморье вышла из берегов река в черте поселка Амгу Тернейского района. Подтопленными оказались 4 улицы – Гагарина, Юбилейная, Лесная, Рыбалко.

Ситуация на месте оперативно была взята под контроль. Для оказания помощи населению в район еще ночью прибыли прибыли группы спасателей краевой поисково-спасательной службы, спасатели и психологи МЧС России. Всего к ликвидации последствий привлечено 55 человек и 17 единиц техники.

ZRPRESS.RU, Владивосток.