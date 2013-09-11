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Приморью готовят интерактивную карту

11 Сентября 2013, 14:29 | Приморье

Формирование инфраструктуры пространственных данных и базового для этой цели картографического материала Приморского края стало предметом обсуждения очередного совещания на эту тему, проведенного в администрации Приморского края вице-губернатором Владимиром БАЛАНОМ. В нем также приняли участие руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений РУСЕЦКИЙ и начальник отдела государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по ПК Дмитрий КУЗНЕЦОВ.

Пресс-служба Управления Росреестра по Приморскому краю отмечает, что работа по формированию и развитию инфраструктуры пространственных данных (ИПД) РФ на территории Приморского края ведется в соответствии с соответствующей Концепцией, утвержденной распоряжением правительства РФ от 21.08.2006 №1157-р. В крае этим занимаются непосредственно администрация края совместно с региональным Управлением Росреестра.

Досье «ЗР»

Российской инфраструктурой пространственных данных (РИПД) является информационно-телекоммуникационная система, объединяющая ряд информационно-справочных баз и обеспечивающая доступ к национальным ресурсам РИПД различных пользователей, распространение и обмен их в сети Интернет или иной глобальной информационной системе в целях повышения эффективности их создания и использования. Существующие данные пока не унифицированы, и это не позволяет пока обеспечить интеграцию и совместное использование ИПД, полученных из различных источников. Это предполагается устранить в рамках создания РИПД как элемента единого информационного пространства РФ.

Аналогичны задачи создания и развития ИПД в Приморье. Проблемы постепенно решаются. Для создания РИПД и его отдельных компонентов в крае, а также географических информационных систем (ГИС) различных уровней (региональных, отраслевых, муниципальных и др.) разработана региональная госпрограмма «Информационное общество» на 2013-2017 гг., утвержденная постановлением администрации Приморского края от 07.12.2012 № 385-па.

Общий объем финансирования Программы в период с 2013 по 2017 гг. за счет средств краевого бюджета составит 3,078 млн рублей.

Сейчас в администрации края разрабатывается соглашение о совместной деятельности по организации инфраструктуры пространственных данных РФ на территории региона.

На минувшем совещании было отмечено, что сотрудничество органов исполнительной власти Приморского края с терорганами ФОИВ, с ОМСУ муниципальных образований Приморского края и с профессиональным сообществом по конкретным направлениям формирования РИПД, создания ГИС-систем и информационного обмена пространственными данными осуществляется как в рабочем порядке, так и путем совместных совещаний и конференций. В частности, в их итоге Управлением Росреестра по Приморскому краю была подготовлена и направлена в администрацию края информация об информационных слоях, отражающих профиль деятельности этого госоргана для включения в состав интерактивной карты края.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Виктор Кудинов
Теги: Росреестр  земля  финансирование  информация  инфраструктура  недвижимость  проекты  бюджет  коммуникации 



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