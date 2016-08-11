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18 сентября российские избиратели увидят в бюллетенях наименования не менее 12 партий
Центризбирком РФ завершает регистрацию федеральных списков кандидатов, выдвинутых партиями в депутаты Государственной Думы седьмого созыва, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Если не произойдет ничего экстраординарного, то 18 сентября российские избиратели увидят в бюллетенях наименования не менее 12 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская платформа», «Гражданская сила», «Зеленые», «Коммунисты России», «ПАРНАС», «Яблоко», «Родина».
Партии «Союз труда», «Великое Отечество» и «Воля» сдали подписи в свою поддержку в ЦИК 3 августа. Партия «Воля» получила отказ в регистрации из-за нехватки подписей, по двум другим партиям комиссия данный вопрос пока не рассматривала.
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