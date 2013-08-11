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Губернатор Приморья доложил Президенту России о ликвидации последствий циклона
Президент Владимир Путин сегодня, в час ночи по владивостокскому времени 11 августа, провел селекторное совещание с главами регионов Дальнего Востока по ситуации, сложившейся в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Владимир Путин отметил, что неоднократно обсуждал со многими главами регионов, какие меры необходимо предпринять в первую очередь.
«Знаю, что активно работают местные власти, сотрудники МЧС, подключаются подразделения вооруженных сил. Хочу услышать, что было сделано и какие работы проводятся сейчас по восстановлению инфраструктуры и оказания помощи людям», - сказал Президент.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский в своем докладе Владимиру Путину подчеркнул, что в Приморском крае сегодня работает уникальная автоматизированная система мониторинга рек.
«Благодаря ей, мы заранее видим приближение опасной ситуации, поэтому все службы края сработали оперативно. Самое главное – удалось избежать жертв и пострадавших среди населения», - сообщил губернатор.
Глава Приморья также поблагодарил за оперативно оказанную помощь министров обороны Сергея Шойгу и МЧС Владимира Пучкова.
Отметим, в Приморье за семь дней выпала четырехмесячная норма осадков, а в Тернейском районе края – годовая. Сейчас регион уже прошло пиковую ситуацию, связанную - на реках края начался спад воды.
«Я лично посетил пострадавшие от стихии районы, встречался с жителями. В некоторых случаях стихия нанесла ущерб сильнее, чем злополучный тайфун «Джуди» в 1989 году, о котором в Приморье вспоминают до сих пор», - рассказал Президенту Владимир Миклушевский.
По словам губернатора, в оперативном режиме ведутся работы сразу по нескольким направлениям. Это очистка русел рек, восстановление дорожного полотна, ремонт социальнозначимых объектов, выплата материальной помощи населению.
«Из 3 149 человек, у которых в результате циклона пострадали дома и подворья, выплаты получили уже больше половины на сумму более 20 миллионов рублей. И они будут продолжены. Сотрудники соцзащиты работают без выходных. Еще одна из первоочередных задач – привести в порядок школы к 1 сентябрю. В результате циклона в Приморье пострадало 14 учебных учреждений», - отметил Владимир Миклушевский.
Владимир Путин акцентировал внимание руководителей регионов на том, что в первую очередь особое внимание в пострадавших от циклона районах необходимо уделить людям преклонного возраста, инвалидам, беременным женщинам и детям.
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