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В Приморском крае региональные праймериз завершились в Находке

11 Августа 2011, 14:38 | Приморье

В Находке состоялись Общенародные праймериз. Предварительное голосование по региональному списку кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от Общероссийского народного фронта прошли в Муниципальном доме молодежи.

Общенародные праймериз в Находке стали десятыми и последними, которые прошли в Приморском крае. Модератором форума выступил секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Игорь КОРОЛЕВ. Он напомнил, что провести предварительное голосование впервые предложил Председатель Правительства, лидер партии Владимир ПУТИН. Организация и проведение предварительного голосования основаны на принципах равноправия. Это значит, что стать кандидатом в депутаты по списку «Единой России» может как партиец, так и беспартийный гражданин России.

Голосование по кандидатам осуществляла коллегия выборщиков Общероссийского фронта. Это выдвиженцы из общественных организаций и представители местного отделения партии «Единая Россия».

Свои программы собравшимся в зале Дома молодежи представили кандидаты, а также их доверенные лица. В своих рядах единороссы и Общероссийский народный фронт собрали руководителей предприятий, бизнесменов, педагогов, студентов, врачей. Действующий депутат Государственной Думы РФ Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ лично приехала в Находку, чтобы встретиться с избирателями.

После представления программ, началось тайное голосование. Выборщики получили бюллетень с фамилиями кандидатов Общенародных праймериз по Приморскому краю. Каждый смог отдать свой голос как за одного, так сразу и за нескольких или даже за всех кандидатов. Результаты выборов будут опубликованы на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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