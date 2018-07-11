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Довыборы в Заксобрание Приморья: одни хотят повысить статус, другие – вернуться

11 Июля 2018, 18:37 | Приморье

На минувшей неделе в общих чертах определился круг претендентов на два вакантных места в парламенте Приморья. 7 июля своих кандидатов на довыборы в Законодательное Собрание выдвинули приморские коммунисты. Кроме того, поучаствовать в избирательной кампании во Владивостоке намерены представители внесистемной оппозиции.

Напомним, ранее по 4-му одномандатному округу (Фрунзенский район Владивостока и Хасанский район) «Единая Россия» выдвинула победителя предварительного голосования, депутата Думы Владивостока Александра ЩЕРБАКОВА. Противостоять Щербакову будут его коллега по депутатскому корпусу Надежда ТЕЛЕЛЮЕВА (КПРФ) и индивидуальный предприниматель Захар КАРНАУХ (ЛДПР). Особенностью ситуации является тот факт, что Щербакову, избранному в гордуму от одномандатного округа на Чуркине, придется играть «на поле» Телелюевой, округ которой расположен как раз на территории Фрунзенского района Владивостока.

В округе №6 «Единую Россию» представит Юлия МАРЧЕНКО, занимающая руководящую должность в торговой сети «Фреш 25». От КПРФ здесь баллотируется экс-депутат Заксобрания Юрий КОРНЕЕВ, а от ЛДПР – депутат гордумы Уссурийска Роман МЕЛЕШКИН. Напомним, что в свое время Юрий Корнеев избирался в краевой парламент по списку либерал-демократов, но незадолго до выборов 2016 года перешел в более перспективную, как ему казалось, компартию.  Однако переизбраться в ЗС ПК под брендом КПРФ Корнееву тогда не удалось.

Правом выдвигать кандидатов в парламент Приморья без сбора подписей избирателей также обладают «Российская партия пенсионеров за справедливость» и «Справедливая Россия», которая, как ожидается, определится с кандидатами 14 июля. Кроме того, несколько человек уже изъявили желание поучаствовать в довыборах в ЗС ПК самостоятельно. На округе №6 выдвинулся проректор ДВФУ Алексей КОШЕЛЬ, ранее участвовавший здесь в праймериз «Единой России» и занявший третье место. На округе №4 попробуют свои силы активистка владивостокского штаба сторонников Алексея НАВАЛЬНОГО Мария ЗИНЧЕНКО, а также военный пенсионер Сергей ЛЕВИН. Согласно действующему законодательству, самовыдвиженцам на выборах в ЗС ПК для регистрации в качестве кандидатов необходимо собрать подписи не менее 3% избирателей соответствующего округа. Для этого у них есть около месяца – срок сдачи документов в избирком истекает 30 июля.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Справедливая Россия  КПРФ  ЗС ПК  единая россия 



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