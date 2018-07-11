Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег

Врио губернатора Приморья намерен подойти к сентябрьским выборам с командой, в которой нет чиновников, связанных с различным негативом

Дороги, спорт, образование, жилищное строительство - проблемы во всех этих сферах копились годами, и в условиях, когда быстро решить их не представляется возможным, ставка делается на замену людей, которые в общественном мнении связаны с непопулярными решениями. Такой вывод можно сделать, исходя из кадровых решений Андрея ТАРАСЕНКО последних недель.

В начале июня покинул пост глава департамента дорожного хозяйства Приморья Александр ШВОРА. Возглавляемая им структура в минувшем году удостоилась крайне нелестных отзывов по поводу состояния двух краевых автотрасс в Находку, в том числе – из уст прокурора Приморского края. На минувшей неделе профильный комитет ЗС Приморья новь выступил с критикой работы дорожников, вот только выслушивать ее пришлось и.о. главы департамента Дмитрию ДЕМЕНТЬЕВУ. Отметим, что замена руководителя состоялась и в подведомственном департаменту АО «Примавтодор» - его возглавил выходец из «Росморпорта» Валерий ТАКТАЛО.

Теперь уже бывший руководитель департамента физической культуры и спорта Жан КУЗНЕЦОВ также ушел из администрации после скандалов, связанных с провалами крупнейших спортивных клубов края, а также с неопределенностью их дальнейших перспектив, в том числе – финансовых. Кадровые изменения коснулись и сферы образования, которая априори считается проблемной. За последние два года департаментом успели «порулить» несколько человек, причем один из бывших руководителей отметился в скандале с покупкой квартир для детей-сирот по завышенным ценам. Завершился период неопределенности в одном из ключевых департаментов АПК назначением человека со стороны – бывшего зампреда правительства Пермского края Надежды КОЧУРОВОЙ. Ранее в образовательный блок Приморья был рекрутирован еще один «варяг» - должность профильного вице-губернатора заняла экс-депутат ГД РФ от Новосибирской области Ирина МАНУЙЛОВА.

Наконец, несколько дней назад из администрации Приморья уволился руководитель региональной инспекции Госстройнадзора в области долевого строительства Михаил ЗАИЧЕНКО. Не секрет, что за последние год-полтора проблема обманутых дольщиков в Приморье так и не была решена, более того, появились новые «зависшие» объекты. Требования отставки Заиченко неоднократно высказывались на митингах обманутых дольщиков, а в июне, когда плачевная ситуация с жилыми «долгостроями» в Приморье прозвучала на «прямой линии» с президентом Владимиром ПУТИНЫМ, смена главы инспекции была практически предрешена.

Добавим, что похожую волну замен в руководстве «белого дома» приморцы наблюдали летом 2014-го, незадолго до предыдущих выборов губернатора. Тогда постов также лишились чиновники, отвечавшие за самые «расстрельные» направления, например, вице-губернатор по культуре и образованию Ирина ВАСИЛЬКОВА.

На фото: Врио губернатора Андрей Тарасенко – отставленным чиновникам: ничего личного, только выборы.

Фото из архива.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток