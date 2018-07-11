Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег
Врио губернатора Приморья намерен подойти к сентябрьским выборам с командой, в которой нет чиновников, связанных с различным негативом
Дороги, спорт, образование, жилищное строительство - проблемы во всех этих сферах копились годами, и в условиях, когда быстро решить их не представляется возможным, ставка делается на замену людей, которые в общественном мнении связаны с непопулярными решениями. Такой вывод можно сделать, исходя из кадровых решений Андрея ТАРАСЕНКО последних недель.
В начале июня покинул пост глава департамента дорожного хозяйства Приморья Александр ШВОРА. Возглавляемая им структура в минувшем году удостоилась крайне нелестных отзывов по поводу состояния двух краевых автотрасс в Находку, в том числе – из уст прокурора Приморского края. На минувшей неделе профильный комитет ЗС Приморья новь выступил с критикой работы дорожников, вот только выслушивать ее пришлось и.о. главы департамента Дмитрию ДЕМЕНТЬЕВУ. Отметим, что замена руководителя состоялась и в подведомственном департаменту АО «Примавтодор» - его возглавил выходец из «Росморпорта» Валерий ТАКТАЛО.
Теперь уже бывший руководитель департамента физической культуры и спорта Жан КУЗНЕЦОВ также ушел из администрации после скандалов, связанных с провалами крупнейших спортивных клубов края, а также с неопределенностью их дальнейших перспектив, в том числе – финансовых. Кадровые изменения коснулись и сферы образования, которая априори считается проблемной. За последние два года департаментом успели «порулить» несколько человек, причем один из бывших руководителей отметился в скандале с покупкой квартир для детей-сирот по завышенным ценам. Завершился период неопределенности в одном из ключевых департаментов АПК назначением человека со стороны – бывшего зампреда правительства Пермского края Надежды КОЧУРОВОЙ. Ранее в образовательный блок Приморья был рекрутирован еще один «варяг» - должность профильного вице-губернатора заняла экс-депутат ГД РФ от Новосибирской области Ирина МАНУЙЛОВА.
Наконец, несколько дней назад из администрации Приморья уволился руководитель региональной инспекции Госстройнадзора в области долевого строительства Михаил ЗАИЧЕНКО. Не секрет, что за последние год-полтора проблема обманутых дольщиков в Приморье так и не была решена, более того, появились новые «зависшие» объекты. Требования отставки Заиченко неоднократно высказывались на митингах обманутых дольщиков, а в июне, когда плачевная ситуация с жилыми «долгостроями» в Приморье прозвучала на «прямой линии» с президентом Владимиром ПУТИНЫМ, смена главы инспекции была практически предрешена.
Добавим, что похожую волну замен в руководстве «белого дома» приморцы наблюдали летом 2014-го, незадолго до предыдущих выборов губернатора. Тогда постов также лишились чиновники, отвечавшие за самые «расстрельные» направления, например, вице-губернатор по культуре и образованию Ирина ВАСИЛЬКОВА.
На фото: Врио губернатора Андрей Тарасенко – отставленным чиновникам: ничего личного, только выборы.
Фото из архива.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости тематики
- Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Тарасенко взял курс на развитие
- Жириновский благословил одного из кандидатов на пост губернатора Приморья
- Стал известен еще один кандидат на пост губернатора Приморья
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
Новости раздела
- Капитан Тарасенко списал часть экипажа на берег
- Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Лесная биржа задаст новые стандарты
- Помогают тем, кто умеет работать сам
- Андрей Тарасенко уведомил крайизбирком Приморья о своем выдвижении
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- С сенаторами у Приморья будет всё пучком
- Июньский импульс
- Тарасенко взял курс на развитие
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Рубль упадет и очень сильно
Эти мpази вчера голосовали за повышение пенсионного. "Списанных на берег" сильно меньше 21 человека.