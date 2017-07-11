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Партии в Приморье называют имена будущих кандидатов
Первой определилась с кандидатами партия «Достоинство», отделение которой в Приморье появилось только в 2015 году. На предстоящих выборах в Думу Владивостока она выдвинула кандидатов только в двух одномандатных округах - №8 и №10. В субботу, 8 июля, вопросы, связанные с выдвижением, решила «Родина», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
А вчера, 10 июля, провести предвыборную конференцию намеревалось региональное отделение «Яблока». Учитывая график избирательной кампании, на сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения своих кандидатов у непарламентских партий останется чуть более двух недель.
На предстоящую субботу, 15 июля, запланирована краевая конференция «Единой России». Как уточнили в пресс-службе регионального отделения партии, на конференции будут утверждены списки кандидатов по всем восьми территориям, где 10 сентября запланированы выборы в представительный орган власти. В этот же день аналогичный вопрос на своей конференции решат приморские коммунисты, которые также решили выдвигать кандидатов по семи городам и одному муниципальному району «скопом», хотя устав КПРФ разрешает решать подобные вопросы и на уровне местных отделений.
А в воскресенье, 16 июля, будут выдвинуты кандидаты от еще одной парламентской партии - ЛДПР. Кстати, не исключено, что на выборах в Думу Владивостока либерал-демократы вновь применят хорошо зарекомендовавший себя прием, поставив во главе списка кандидатов по единому округу лидера партии Владимира ЖИРИНОВСКОГО.
Тем временем незадолго до выдвижения кандидатов в местную думу атаке вновь подверглись политические позиции руководителей Большого Камня – Дмитрия ЧЕРНЯВСКОГО и Вячеслава МОСКАЕВА.
3 июля избирком края освободил и.о. главы администрации Вячеслава Москаева от должности зампредседателя ТИК Большого Камня. Крайизбирком, «подчистивший» большекаменскую комиссию в преддверии выборов, обосновал свое решение следующим образом. По версии ИК ПК, Москаев, включенный в ТИК еще будучи зам. главы администрации, «фактически по объему возложенных на него полномочий обладает статусом главы местной администрации». А это противоречит требованиям федерального законодательства.
Кроме того, на минувшей неделе в соцсетях и СМИ появилась информация о якобы проведенных обысках у главы и председателя Думы Большого Камня Дмитрия Чернявского. Официальных комментариев от правоохранительных органов по этому поводу не поступало.
Артем СТРОГИН.
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