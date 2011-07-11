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Власть наметила кандидатов
Партия «Единая Россия» и созданный в ее поддержку общенародный фронт (ОНФ) наметили свои списки кандидатов на предстоящие 4 декабря выборы в Госдуму и в Законодательное Собрание Приморского края (ЗС ПК). Теперь претенденты должны пройти согласование в Москве, а затем - праймериз, то есть внутрипартийное голосование, по итогам которого станет ясно – имеют ли выдвинутые люди авторитет и поддержку среди однопартийцев.
Президиум регионального политсовета «Единой России» в первую тройку кандидатов включил: председателя комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста АХОЯНА, председателя комитета ЗС ПК по региональной политике и законности Виктора ПИНСКОГО и депутата Госдумы Эльмиру ГЛУБОКОВСКУЮ. Эльмира Глубоковская - депутат Госдумы от Приморского края. Но на прошлых выборах она прошла от партии «Справедливая Россия».
Список ОНФ значительно шире. Причем включает и вышеназванных кандидатов. В него вошли: Галуст Ахоян, Эльмира Глубоковская, Дмитрий ГРИГОРОВИЧ, Наталья ИЗОТОВА, Александр КОСТЕНКО, Екатерина ОШУР, Виктор Пинский, Сергей БЕЛЯКОВ, Ольга ДЕРЕВЦОВА, Татьяна ЖДАНОВА, Руслан КОНДРАТОВ, Валерий МАЕВСКИЙ, Валерий ПРИХОДЬКО, Дмитрий ПОТАШЕВ, Михаил РОБКАНОВ, Игорь САВИНОВ, Роман ТИТКОВ, Александр ФЕДОРОВ, Михаил ЯСЬКО, Юлия ЯКОВЕНКО, Максим ГЛУШКОВ, Дмитрий ЛЕГКИЙ, Юрий МОИСЕЕНКО, Владимир ПЕХТИН, Андрей САЙГАНОВ.
Региональный координационный совет Общероссийского народного фронта в Приморском крае 12 июля утвердит списки кандидатов в депутаты ЗС пятого созыва от партии «Единая Россия». Он будет послан в Москву, откуда вернется, возможно, с поправками. Окончательно утвердить список и распределить кандидатов по местам в этом списки единороссы планируют в конце августа на втором этапе IXX партийной конференции.
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