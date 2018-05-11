В администрации Приморья - новое назначение

На должность директора департамента культуры Приморского края назначен Владимир Соколов. Приказ о его назначении подписал врио Губернатора Андрей Тарасенко, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Согласно приказу, Владимир Соколов вступил в должность с 10 мая 2018 года. Ранее обязанности директора департамента исполняла Анна Гоголева, которая останется заместителем руководителя ведомства.



Досье "Золотого Рога"

Владимир Николаевич Соколов родился 26 июня 1960 года в Уссурийске. Женат, воспитывает двух дочерей и сына.



В 1977 году окончил Уссурийское Суворовское военное училище с золотой медалью, в 1984-м – Дальневосточный государственный университет по специальности «Историк, преподаватель истории и обществоведения». Кандидат исторических наук.



После окончания университета работал в Дальневосточном государственном университете. С 2006 года руководил Приморским государственным музеем имени Арсеньева. Преподавал в Дальневосточном федеральном университете, а также являлся начальником научно-исследовательского отдела во Владивостокском филиале Российской таможенной академии. С 2015 года – советник главы администрации Владивостока.



С 2008 по 2015 год – член административного совета Общественной организации «Альянс Францез во Владивостоке».



Имеет награды, в том числе Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Приморского края, Министра культуры Российской Федерации.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.