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Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
В минувший четверг, 3 мая, депутаты Находки дали официальный старт конкурсу на замещение должности градоначальника, освободившейся после отставки Андрея ГОРЕЛОВА. Документы от лиц, желающих стать новым главой Находки, будут приниматься до 21 мая включительно. Первый этап конкурса запланирован на 28 мая, второй – на 1 июня. Кроме того, депутатский корпус отложил решение о согласовании экс-спикера Думы Артема и нынешнего мэра Спасска-Дальнего Вячеслава КВОНА, считающегося реальным претендентом на пост главы, на должность заместителя мэра НГО.
Объявив конкурс на замещение поста мэра, представительный орган власти Находки делегировал в комиссию депутатов Олега СЕРГАНОВА, Андрея КУЗНЕЦОВА, Риту ПОДКОРЫТОВУ, Владислава ТУШКОВА. Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО включил в комиссию своего зама по внутренней политике Дмитрия БРАТЫНЕНКО, директора департамента внутренней политики Приморского края Павла ЯСЕВИЧА, представителя правового департамента АПК Виктора КИРЯЕВА и депутата Законодательного Собрания региона Всеволода РОМАНОВА. В назначении Романова наблюдатели усмотрели стремление «белого дома» уравновесить позиции другого находкинского депутата в ЗСПК, Руслана МАНОКОНОВА, де-факто контролирующего городской парламент.
Требования, предъявляемые к кандидатам на пост мэра Находки и пакету документов, которые они должны предоставить в комиссию, в целом не отличаются от стандартов, принятых в других городах края. В то же время, кандидаты должны будут предоставить в комиссию документы, необходимые для оформления допуска к государственной тайне, а также справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, составляющими государственную тайну.
Неясными пока остаются «находкинские» перспективы Вячеслава КВОНА, который летом 2016 года сменил отстраненного главу Спасска-Дальнего Вадима МИРОНЕНКО, и чья фамилия называлась в качестве одного из вероятных кандидатов в мэры Находки после отставки Андрея Горелова. На минувшей неделе постоянная депутатская комиссия гордумы НГО по законности и регламенту обсудила вопрос о согласовании кандидатуры Вячеслава Квона на должность замглавы города, курирующего социальную сферу, однако отложила принятие решения. Как уточнил председатель комиссии Антон ГОРБАНЬ, члены комиссии сначала хотели бы познакомиться с кандидатом на этот пост, «ведь Вячеслав Квон не является жителем Находки, а социальная сфера – это детские сады, школы, больницы и многое другое». Политика пригласили на следующее заседание комиссии, запланированное на 10 мая.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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