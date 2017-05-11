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В Приморье доходы губернатора никого не впечатлили
Заместители губернатора Приморья опубликовали декларации о своих доходах и имуществе, а также предоставили аналогичную информацию о своих ближайших родственниках. Поскольку в минувшем году корпус заместителей главы региона сильно обновился, для многих его представителей нынешняя декларационная кампания стала первой. Как следствие, значительных сумм в большинстве деклараций, за исключением двух, нет: у большинства вице-губернаторов доходы сравнимы с зарплатами депутатов краевого парламента, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Доход первого вице-губернатора Приморья Василия УСОЛЬЦЕВА составил 3,17 млн рублей, его супруги - 1,52 млн рублей. В собственности семейной пары числятся квартира, жилой дом, парковка, гараж и несколько земельных участков, три автомобиля и две мотолодки. Алексей СУХОВ заработал 2,79 млн рублей. В индивидуальной собственности у чиновника скромная квартира в 35 кв. м, гаражный бокс и автомобиль «Тойота ФорРаннер». Примерно такую же сумму, 2,7 млн рублей, задекларировал отработавший первый полный год в должности вице-губернатора Илья КОВАЛЕВ.
Один из старожилов команды губернатора Приморья Павел СЕРЕБРЯКОВ, курирующий департаменты здравоохранения, физкультуры и спорта, труда и социального развития, в 2016 году получил доход в 6,64 млн рублей, а его супруга - 7,67 млн рублей. Четыре квартиры и доли в пяти нежилых помещениях. Как и прежде, верен Павел Юрьевич своему хобби - мотоциклам, коих у него в декларации указано целых три. А перемещаться по краю с еще большим комфортом чиновнику помогают принадлежащие ему кемпинг и катер.
Евгений ВИШНЯКОВ, недавно поделившийся полномочиями с перешедшим из мэрии Владивостока Александром ЮРОВЫМ, по итогам 2016 года задекларировал без малого 2,75 млн рублей. Как и подобает ответственному за борьбу с ЧС вице-губернатору, в его декларации фигурируют квадроцикл, моторная лодка и автоприцеп. При этом единственный в семье автомобиль записан на супругу Евгения Вишнякова.
Новые вице-губернаторы 2016 года призыва в большинстве своем пока не продемонстрировали выдающихся финансовых результатов: их заработки оказались ниже доходов не только коллег, но и большинства депутатов Законодательного Собрания. Так, сменивший Сергея НЕХАЕВА Евгений ПОЛЯНСКИЙ задекларировал 1,7 млн рублей, а пришедшие в администрацию из силовых структур Игорь СТЕПАНЕНКО и Геннадий СЫРОМЯТНОВ заработали 2,7 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Назначенный лишь несколько месяцев назад куратором сельхозотрасли Приморья Денис БОЧКАРЕВ задекларировал 1,9 млн рублей дохода.
Особняком стоит курирующий строительную отрасль Эдуард ПОРТНОВ с доходом 3,26 млн рублей, заработавший в 10 раз меньше супруги (36,7 млн рублей). Кроме того, у Портнова самый внушительный парк техники среди коллег: это легковые и грузовые автомобили, моторные лодки и автоприцеп. Чиновник имеет доли более чем в 10 гостевых домиках, а его супруга - несколько жилых домов и земельных участков. По сути, все указанные в декларации Портнова сведения являются «отголосками» успехов в строительном бизнесе, которым чиновник занимался до прихода в администрацию края летом 2016 года.
Напомним, что ранее о своих доходах отчитались губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ и его супруга Ирина. Заработок губернаторской четы в минувшем году оказался достаточно скромным: глава региона заработал 2,99 млн рублей, а его жена - 450 тысяч рублей. В общей совместной собственности семьи находятся шесть земельных участков, жилой дом и жилое строение с мансардой, а также им принадлежит по трети доли в нежилом помещении. Само собой, по-прежнему в пользовании семьи Миклушевских находится госдача площадью 510 кв. м.
Андрей СЕРОВ.
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Кто в этот бред верит интересно? Всем же понятно что на самом деле там доходы исчисляются сотнями миллионов!