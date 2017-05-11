Приморские политики помогают своим помощникам и родственникам попасть в Думу Владивостока

Как и на любых выборах во Владивостоке, избирательная кампания в городскую Думу не обойдется без «паровозов». Однако за неимением единой фигуры, цементирующей весь пул потенциальных депутатов, праймериз «Единой России» на отдельных округах превращается в состязание финансовых ресурсов, рейтингов и даже родственных связей, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

На минувшей неделе, 2 мая, завершилась регистрация участников предварительного голосования по определению кандидатов в Думу Владивостока. В борьбе за номинацию от партии решили бороться полторы сотни человек, в том числе - практически все члены фракции «Единая Россия» в нынешнем созыве городского парламента.

Родные и близкие

О тех, кто намерен биться за места в городской Думе как участник проектов экс-мэра Владимира НИКОЛАЕВА, «Золотой Рог» писал неоднократно. По итогам приема заявлений представители этой группы интересов выдвинулись практически во всех округах, демонстрируя неподдельный интерес бывшего градоначальника к возвращению столицы Приморья под свое крыло. Впрочем, легкая прогулка эмиссарам Николаева на праймериз отнюдь не гарантирована: партийные функционеры отделений «ЕР» в районах Владивостока в приватных беседах не высказывают восторга по поводу активности представителей экс-мэра. Ранее на эту же тему недвусмысленно высказался и губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

- Мы не должны позволить вернуться во власть людям, которые были замечены в коррупционных скандалах и когда-то носили клички. Это недопустимо! Уверен, что и сами избиратели не хотят бандитов и воров во власти. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в «лихие девяностые», - подчеркнул губернатор в эфире программы «Ответы» на телеканале «ОТВ-Прим».

Отметим, что не один только бывший градоначальник помогает своим ресурсом на праймериз потенциальным депутатам. Так, действующие депутаты Законодательного Собрания Юрий КОРСАКОВ и Олег ВЕЛЬГОДСКИЙ будут участвовать в предварительном голосовании по округам №6 и №5 соответственно. Мотивы такого решения лежат на поверхности: краевые парламентарии будут «тянуть» в Думу своих помощников, выдвинувшихся по этим же округам, повышая общий процент «ЕР» в Первореченском районе.

Попасть в следующий созыв гордумы имеют шанс и родственники известных в крае политиков. Например, супруга председателя комитета по социальной политике парламента Приморья Роза ЧЕМЕРИС будет участвовать в праймериз на территории №1. Это поселок Трудовое, на минувших выборах в ЗС ПК входивший в состав округа, по которому избирался сам Игорь ЧЕМЕРИС. Который, очевидно, и будет главным приводным ремнем предстоящей кампании, где Розе Чемерис предстоит побороться сразу с двумя действующими депутатами - Николаем ГОЛОЯДОМ и Артемом МОИСЕЕНКО. А на округе №17 в последние дни приема заявлений выдвинулся родственник другого известного политика - коммерческий директор ООО «ЕвроВл» Артур АХОЯН.

Выберут стратегию, а не человека

Напомним, что на прошлых выборах в Думу Владивостока кампания «Единой России» носила в основном референдумный характер: основным оратором на многих встречах кандидатов в гордуму с населением выступал глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ. Однако на нынешних выборах руководство города по понятным причинам подчеркнуто дистанцируется от поддержки тех или иных участников предвыборного забега. В связи с чем, по информации газеты «Золотой Рог», ответственность за результаты партии в каждом из районов Владивостока будет распределена между секретарями и наиболее ресурсными представителями местных отделений.

- Большинство участников праймериз вряд ли будут обозначать себя в качестве сторонников той или иной персоны. Хотя в целом «Единая Россия» на этих выборах будет прогубернаторской партией, и вряд ли кто-то в рамках кампании выскажется против главы региона, - считает политолог Виктор БУРЛАКОВ. - В текущей ситуации кандидатам удобнее заявить о приверженности той или иной идеологии развития Владивостока, а не отвечать на вопрос о том, кого они видят будущим мэром города. Наконец, не стоит забывать о конгломерате кандидатов, условно связанных с Игорем Пушкаревым, - вокруг его персоны в ходе предвыборной кампании будут вестись определенные игры.

Возможно, что отсутствие мощных «паровозов», которые после праймериз смогут «протянуть» в Думу Владивостока не слишком известных кандидатов, отчасти будет компенсировано возможностью широко использовать свой финансовый ресурс. Соответствующая поправка в Избирательный кодекс Приморского края уже одобрена краевым парламентом в первом чтении. Предполагается, что для Владивостока предельная сумма избирательного фонда на местных выборах увеличится с 10 до 25 млн рублей для партий и с 1 до 5 млн рублей - для каждого кандидата.

Фото РИА PrimaMedia.

Александр САЛКОВ.