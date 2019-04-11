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Мэра Партизанска выбирают из двух кандидатов

11 Апреля 2019, 15:42 | Приморье

Следующим после Владивостока муниципальным образованием, где происходит транзит власти, стал Партизанский городской округ. По итогам второго за последние полгода конкурса на замещение должности главы ПГО в финальную часть прошли два претендента, уже имеющие опыт работы в администрации города. Николай КОДИН, являющийся и.о. мэра Партизанска с июня 2018 года, в число финалистов не вошел.

Как ранее сообщал «Золотой Рог», документы для участия в конкурсе подали 10 человек.  Однако уже после первого этапа конкурса, который состоялся 29 марта, из списка претендентов выбыли трое серьезных претендентов – бизнесмен Владимир МАГАЙ, председатель гордумы Партизанска созыва 2013-2018 годов Владимир ГУСТЯКОВ и депутат нынешнего созыва Владимир ВИЛЬЧИНСКИЙ.

3 апреля, по итогам собеседования с оставшимися кандидатами, конкурсная комиссия рекомендовала Думе ПГО провести рейтинговое голосование по кандидатурам начальника отдела жизнеобеспечения местной администрации Андрея КОРЕШКОВА и бывшего заместителя главы города Олега БОНДАРЕВА. Последний изначально считался фаворитом конкурса - по неофициальной информации, Бондареву удалось выстроить отношения как с краевой властью, так и с нынешним и.о. главы Партизанска Николаем Кодиным, который якобы получил гарантии продолжения работы в мэрии.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: мэр  партизанск 



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