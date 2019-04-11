Мэра Партизанска выбирают из двух кандидатов

Следующим после Владивостока муниципальным образованием, где происходит транзит власти, стал Партизанский городской округ. По итогам второго за последние полгода конкурса на замещение должности главы ПГО в финальную часть прошли два претендента, уже имеющие опыт работы в администрации города. Николай КОДИН, являющийся и.о. мэра Партизанска с июня 2018 года, в число финалистов не вошел.

Как ранее сообщал «Золотой Рог», документы для участия в конкурсе подали 10 человек. Однако уже после первого этапа конкурса, который состоялся 29 марта, из списка претендентов выбыли трое серьезных претендентов – бизнесмен Владимир МАГАЙ, председатель гордумы Партизанска созыва 2013-2018 годов Владимир ГУСТЯКОВ и депутат нынешнего созыва Владимир ВИЛЬЧИНСКИЙ.

3 апреля, по итогам собеседования с оставшимися кандидатами, конкурсная комиссия рекомендовала Думе ПГО провести рейтинговое голосование по кандидатурам начальника отдела жизнеобеспечения местной администрации Андрея КОРЕШКОВА и бывшего заместителя главы города Олега БОНДАРЕВА. Последний изначально считался фаворитом конкурса - по неофициальной информации, Бондареву удалось выстроить отношения как с краевой властью, так и с нынешним и.о. главы Партизанска Николаем Кодиным, который якобы получил гарантии продолжения работы в мэрии.