В партсписках не значатся

На фоне катастрофического падения рейтинга «партии власти» выборы по партийным спискам в Приморье накануне важных муниципальных выборов могут упразднить

Избирательный кодекс Приморского края в ближайшее время подвергнется корректировке с далеко идущими последствиями. Возможная отмена партийных списков на выборах депутатов в крупных городах Приморья де-факто делает краевой парламент закрытым клубом, попасть в который кому-либо, кроме ныне представленных там пяти партий, вряд ли получится.

В 2015 году, после отмены итогов скандальных выборов в Спасском районе Приморья, где по партийным спискам в местную думу прошли представители ряда непарламентских партий, краевое законодательство о выборах уже переписывали. Тогда круг муниципалитетов, где на местных выборах применяются партсписки, ограничили городскими округами с количеством избирателей свыше 100 тысяч человек. Таким образом, все районы и города края, за исключением Владивостока, Находки и Уссурийска, стали избирать муниципальных депутатов по одномандатным (или многомандатным) округам. Что практически исключило возможность повторения сюрпризов, подобных спасским. А еще – заметно снизило шансы небольших партий на участие в выборах депутатов Законодательного Собрания без сбора подписей.

Правом участвовать в выборах в Законодательное Собрание Приморья без сбора подписей в поддержку выдвинутых кандидатов и списков кандидатов на сегодняшний день обладают только партии, уже представленные в краевом и федеральном парламентах, либо имеющие списочников в муниципальных думах. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Отметим, что РППСС получила возможность участия в выборах ЗС ПК 2016 года без сбора подписей лишь благодаря тому, что за полтора года до этого в Дальнереченском районе партийный список партии преодолел заградительный барьер на выборах муниципальных депутатов.

Последнего шанса может не быть

В 2017 году Владивосток и Находка избирали депутатов по смешанной системе – половину по партийным спискам, половину по одномандатным округам. Неожиданностей не произошло: контроль над местными парламентами сохранила «Единая Россия», а новых партий, за исключением пяти, уже представленных в ЗС ПК, на Олимпе приморской политики не появилось. То есть предстоящие в сентябре 2019 года очередные выборы депутатов Думы Уссурийского городского округа являются последним шансом для непарламентских партий получить «льготу» и не собирать подписи для того, чтобы попасть в бюллетень на выборах депутатов Законодательного Собрания в 2021 году. Однако этот шанс может исчезнуть уже через несколько недель.

В конце марта депутатом ЗС Приморья от Уссурийска Юлией МАРЧЕНКО на рассмотрение коллег был внесен проект поправок в Избирательный кодекс Приморского края. Главное отличие предложенной редакции Кодекса – вариативность избирательных систем на муниципальных выборах в городах с количеством избирателей свыше 100 тысяч человек. Если сегодня обязателен вышеупомянутый принцип «50 на 50», то в случае одобрения поправок муниципалитет сам сможет выбрать одну из предложенных схем: выборы по одномандатным округам, выборы по многомандатным округам, выборы исключительно по партийным спискам. В последнем случае депутатские мандаты будут распределены между партиями, преодолевшими заградительный барьер, пропорционально количеству набранных голосов.

Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту акцент делается именно на мажоритарной схеме (вовсе без партсписков), которая «позволит при необходимости использовать такую меру ответственности депутата, как отзыв избирателями, которая не может быть применена в случае избрания депутатов по смешанной избирательной системе». Вот только на практике механизм отзыва депутата избирателями в новейшей истории Приморья не применялся даже в полностью мажоритарных думах.

Депутат Госдумы РФ Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, в свое время избиравшийся в Думы Находки и Владивостока как раз по партийным спискам, отмечает, что «редактирование» избирательного законодательства в Приморье укладывается в федеральный тренд.

- Подобные документы вносятся на рассмотрение во многих регионах страны, о какой-либо приморской специфике речи не идет. Пропорции между депутатами-«списочниками» и одномандатниками меняются как на уровне городов, так и на уровне региональных парламентов, - отметил Андрей Андрейченко. - Что касается позиции нашей партии, то ЛДПР последовательно выступает за применение партийных списков на выборах всех уровней. Это необходимо, чтобы партийная система была устойчивой. Кроме того, партии не бегают на короткие дистанции и отвечают за своих кандидатов.

Отсечь на дальних подступах

Понятно, что возможное нововведение на муниципальных выборах крайне усложнит участие в выборах депутатов ЗС ПК 2021 года непарламентским партиям. В 2016 году на последних выборах в парламент Приморья собрать необходимое количество действительных подписей в поддержку выдвинутого списка не смогла ни одна из таких партий.

- В прошлом году списки «Партии дела» по надуманным предлогам не допустили к выборам в ряде регионов. Судя по всему, возможный уход от партсписков на местных выборах в Приморье преследует цель в принципе не допустить ситуаций, когда непарламентская партия принимает участие в выборах в Заксобрание, - прокомментировал законопроект руководитель приморского отделения «Партии дела» Всеволод ИЮ. - «Наверху» всех устраивает сложившийся расклад, когда в парламенте представлены те партии, которые есть, а появление новых игроков может внести разлад.

Добавим, что в 2015 году существенное ограничение количества городов, избирающих депутатов по партийным спискам, укладывалось в логику противостояния Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и Игоря ПУШКАРЕВА. Не секрет, что «спасские выборы» многими рассматривались как попытка экс-мэра Владивостока создать пул подконтрольных партий для получения контроля над Законодательным Собранием на выборах-2016, а отмена итогов голосования в Спасском районе и назначенных выборов в Спасске-Дальнем ломала эту схему. Однако сегодняшняя расстановка сил в Приморье заметно отличается от того, что было четыре года назад: новый мэр краевой столицы подчеркнуто лоялен губернатору Олегу КОЖЕМЯКО, а «приручить» непарламентскую партию с прицелом на выборы в ЗС ПК рискнут немногие. Или все же есть те, кто готов рискнуть?!

Поправки в Избирательный кодекс планируется рассмотреть сразу в трех чтениях на заседании профильного комитета ЗС ПК в ближайший вторник, 9 апреля. Очередное заседание краевого парламента состоится до конца месяца, и в случае одобрения новые нормы Избирательного кодекса вполне могут быть применены на сентябрьских выборах в Уссурийске. Есть все основания полагать, что законопроект, который де-факто упраздняет партийные списки на выборах в крупных городах Приморья, будет принят куда оперативнее, чем законопроект о возвращении прямых выборов муниципальных глав.