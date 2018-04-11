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"Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"

11 Апреля 2018, 09:50 | Приморье

Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО продолжает обновлять свою команду в мэрии города за счет хорошо знакомых людей. На минувшей неделе мэр подписал распоряжения о назначении трех новых руководителей муниципальных структур, двое из которых работали под началом нынешнего главы города в холдинге «Сумотори».

Помощником главы города назначен Юрий БЫСТРОВ, ранее занимавший позицию заместителя генерального директора ГК «Сумотори». В должность руководителя муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» вступил Андрей СТРОКИН, также работавший в группе компаний «Сумотори». Кроме того, Строкин известен как директор инвестиционно-строительной компании «Галс», которая занимается реализацией проекта жилого комплекса «Анютинские дачи».

Досье "Золотого Рога": МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» осуществляет исполнение функций заказчика (застройщика) в сфере строительства на территории Владивостокского городского округа в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Владивостока.

Ранее, в феврале, на должность вице-мэра Владивостока был назначен еще один бывший заместитель Веркеенко в технохолдинге «Сумотори» - Сергей ШЕРСТЮК. В ведение Сергея Шерстюка были отданы вопросы транспорта, экономики и развития предпринимательства, наружной рекламы и информации, а также управления бухгалтерии, планирования и организационной работы.

Кроме того, в администрацию Владивостока возвращается Александр ЮРОВ, покинувший «серый дом» чуть больше года назад. Как и при Игоре ПУШКАРЕВЕ, в администрации Виталия Веркеенко Юров будет отвечать за топливно-энергетический комплекс. Напомним, что с апреля по декабрь бывший вице-мэр курировал аналогичное направление в администрации Приморского края, а решение о его уходе было принято после разразившегося в конце ноября кризиса со снабжением котельных края топливом.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: кадры  владивосток  Веркеенко  политика  Сумотори 



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Комментарии

  • Псевдоним12:46, 11.04.2018#

    Щас пушка домучают и возьмутся за виталю)))

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