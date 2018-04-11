Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
Глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО продолжает обновлять свою команду в мэрии города за счет хорошо знакомых людей. На минувшей неделе мэр подписал распоряжения о назначении трех новых руководителей муниципальных структур, двое из которых работали под началом нынешнего главы города в холдинге «Сумотори».
Помощником главы города назначен Юрий БЫСТРОВ, ранее занимавший позицию заместителя генерального директора ГК «Сумотори». В должность руководителя муниципального казенного учреждения «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» вступил Андрей СТРОКИН, также работавший в группе компаний «Сумотори». Кроме того, Строкин известен как директор инвестиционно-строительной компании «Галс», которая занимается реализацией проекта жилого комплекса «Анютинские дачи».
Досье "Золотого Рога": МКУ «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа» осуществляет исполнение функций заказчика (застройщика) в сфере строительства на территории Владивостокского городского округа в целях обеспечения реализации предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств бюджета Владивостока.
Ранее, в феврале, на должность вице-мэра Владивостока был назначен еще один бывший заместитель Веркеенко в технохолдинге «Сумотори» - Сергей ШЕРСТЮК. В ведение Сергея Шерстюка были отданы вопросы транспорта, экономики и развития предпринимательства, наружной рекламы и информации, а также управления бухгалтерии, планирования и организационной работы.
Кроме того, в администрацию Владивостока возвращается Александр ЮРОВ, покинувший «серый дом» чуть больше года назад. Как и при Игоре ПУШКАРЕВЕ, в администрации Виталия Веркеенко Юров будет отвечать за топливно-энергетический комплекс. Напомним, что с апреля по декабрь бывший вице-мэр курировал аналогичное направление в администрации Приморского края, а решение о его уходе было принято после разразившегося в конце ноября кризиса со снабжением котельных края топливом.
Артем СТРОГИН.
Новости тематики
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
- Один из ключевых чиновников Приморья покидает пост
- В администрации Владивостока новое важно назначение
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В администрации Владивостока произошло новое кадровое назначение
- В Приморской администрации - новое назначение
- Уволена директор одного из департаментов Приморья
- Врио губернатора Приморья позвал на работу старую гвардию
- Василий Усольцев покинул пост в администрации Приморья
- В администрации Приморского края - новое назначение
Новости раздела
- Глава Приморья против "импичмента" главе Находки
- "Серый дом" превращается в филиал "Сумотори"
- Не наблюдать, а регулировать
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- Самый южный район Приморья еще на несколько месяцев останется с врио
- Депутатам-коммунистам дали бочку варенья
- Законы, отчеты, обращения…
- Виталий Веркеенко отработал в кресле мэра 100 дней
- Главу Находки хотят выгнать с работы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Что вытаскивают со дна моряки на Дальнем Востоке (кроме рыбы)
- Салоны красоты будут отказывать в обслуживании таким людям
- Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева
- Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину
- С 1 мая 2018 года жизнь россиян резко изменится
- Во Владивостоке появится альтернативный проезд в самый проблемный район города
- Доходы бедных россиян хотят облагать НДФЛ в 5%
- В Приморье воры перепутали взрывчатку с колбасой
- Российская армия пришла в движение, в том числе и на Дальнем Востоке
- На Камчатке будет реализован инвестпроект по строительству тепличного комплекса
Щас пушка домучают и возьмутся за виталю)))