Избранных мэров в Приморье впору вносить в Красную книгу

7 апреля в должность официально вступил новый глава Арсеньевского городского округа Александр Коваль. Смене градоначальника в Арсеньеве предшествовал оперативно проведенный конкурс на замещение данной должности, в котором не участвовал управлявший городом с 2012 года Александр ДРОНИН.

В 2012 году Александр Дронин, входивший в кадровую «обойму» экс-губернатора Сергея ДАРЬКИНА и имевший за плечами многолетний опыт руководства соседним Чугуевским районом, был избран главой Арсеньева. Голосование прошло одновременно с выборами президента РФ, то есть спустя несколько дней после смены губернатора Приморья. Отношения Дронина с новым руководителем региона Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ, как говорят, были уже не такими теплыми. Не в пользу Дронина, который совмещал пост мэра с руководством местным отделением «Единой России», оказались и результаты сентябрьских выборов: на выборах депутатов ЗС ПК в городе победили коммунисты. А в конце февраля, незадолго до объявления конкурса на должность мэра, в публичное пространство была вброшена информация о якобы проведенном у градоначальника обыске, которую сам мэр опроверг.

Так или иначе, но документы для участия в конкурсе на замещение должности главы Дронин не подавал. При этом конкурсные процедуры прошли заметно быстрее, чем в других муниципалитетах Приморья: на прием документов от кандидатов было отведено менее 10 дней, а разрыв между двумя этапами конкурса составил всего неделю. Уже 4 апреля гордума Арсеньева утвердила Александра Коваля в должности главы - за него проголосовали 16 из 19 присутствующих депутатов, а еще три бюллетеня были признаны недействительными.

Добавим, что после ухода с поста Александра Дронина последними городскими главами в Приморье, избранными входе прямых выборов, остаются мэр Партизанска Александр ЗРАЖЕВСКИЙ и мэр Лесозаводска Олег ПАВКИН. Во Владивостоке де-юре мэром продолжает оставаться избранный в 2013 году Игорь ПУШКАРЕВ, а в Дальнегорске - Игорь САХУТА. Однако оба в настоящее время являются фигурантами уголовных дел и содержатся в СИЗО. В остальных городах края осуществлен переход к избранию главы муниципалитета депутатами после проведения конкурса среди претендентов.

Александр Коваль родился в 1957 году в Арсеньеве. Около 30 лет отдал работе на градообразующем предприятии «Аскольд», где прошел путь от мастера до директора по экономике и финансам. С 2012 года занимал должность председателя думы АГО.

Андрей СЕРОВ.