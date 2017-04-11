Всеволод Ию: "Местное самоуправление просто добивают"

В конце марта в столице России состоялся V Московский Экономический Форум, участники которого проанализировали, как отразился затяжной экономический кризис на финансовой и социальной ситуации в регионах страны. Председатель приморского отделения «Партии Дела», глава Чкаловского поселения Спасского района Всеволод ИЮ выступил модератором круглого стола «Кризис в российских регионах: поиск новых решений старых проблем».

В интервью деловой газете «Золотой Рог» Всеволод Ию рассказал, почему местный уровень власти сегодня превращается из «слуги народа» в обслугу крупных компаний и госструктур.

Одним - льготы, другим - претензии

- Одна из проблем, озвученных на форуме, - сверхконцентрация финансов в Москве. Чуть ли не 90% всех денег «прокручивается» в столице, в то время как регионы и муниципалитеты едва сводят концы с концами. Можно ли сказать, что в Приморье аналогичная ситуация? Что сегодня представляет из себя местное самоуправление в стране и крае?

- По факту МСУ сводится к нулю: полномочий и денег все меньше, а спроса и контроля все больше. Мы не можем принимать самостоятельные решения - только дублировать в своих документах решения Госдумы и Законодательного Собрания края.

Например, два года назад общественность села Свиягино решила омолодить и благоустроить парк около местного клуба. Как только на субботнике спилили старые полусгнившие тополя, поступил сигнал от анонимного «доброжелателя» в правоохранительные органы. И пришлось доказывать, что вместо них мы хотим посадить берёзы и хвойные деревья. Вот вам и местное самоуправление… Сегодня люди приходят ко мне и говорят, какую проблему нужно решить, а я им: «Извините, у меня на это нет полномочий и денег». Абсурд! У многих коллег, с которыми я общался на форуме, возникло ощущение, что местное самоуправление сегодня просто кончают.

Сейчас муниципальное звено власти, которое призвано решать первоочередные задачи на территориях, превращается в обслуживающий персонал госструктур и крупных компаний. Разве нормально, когда мне, главе сельского поселения, приходит требование от Гослесхоза обеспечивать охрану лесного фонда в поселении или безвозмездно предоставлять имущество для государственных структур?! Только вдумайтесь: федеральные структуры, которые существуют исключительно на деньги налогоплательщиков, требуют, чтобы их функции выполняли поселения с нищими бюджетами!

Или другой, не менее красноречивый, пример. В 2012 году по территории нашего поселения был проложен магистральный газопровод. За пользование земельными участками под трубой наше Чкаловское поселение получает аж 1115 рублей в год! Увеличить эту сумму нельзя: расчет платы ведется согласно постановлению Правительства РФ, согласно которому этот объект считается социально значимым. Только для кого? Для жителей нашей страны или других государств? Ведь газ, который обещали жителям сёл, так к ним и не пришёл. Зато для предприятий так называемых «якорных» инвесторов ТОРов (территорий опережающего развития) государство обещает создать всю инфраструктуру, в том числе газификацию, правда за счёт бюджета края, с частичным финансированием из нищей районной казны.

- Чиновники в ответ на жалобы о социальных проблемах в приморской глубинке любят отвечать: мол, это главы районов и поселений плохо работают. Что бы Вы ответили таким «критикам»?

- Часто приходится слышать от высокопоставленных чиновников: если не справляетесь, пишите заявление. Но проблема-то не в главах, а в самой системе! Вот сейчас, к примеру, начался пожароопасный сезон - мне приносят от пожарных административный протокол. Начинаю выяснять - оказывается, на спутниковом снимке зафиксирован очаг пожара на территории поселения, значит я как глава несу за это ответственность. При этом представители надзорных органов чуть ли не прямым текстом говорят: прокурор требует хоть кого-то наказать. Вот и получается, что главное - найти виноватых. А реально проблему этим не решишь. У меня-то нет спутника на балансе, чтобы увидеть этот очаг. Да и пожарных в штате тоже. А вот на сотню тысяч рублей и без того нищий поселенческий бюджет опустеет.

И местные, и краевые СМИ писали о затоплении села Новосельского. Причём топит его не только озеро Ханка, где в последние годы резко возрос уровень воды, но и ничейная рисовая оросительная система. Краевые чиновники решили, наконец, найти ей хозяина. И теперь вышестоящие органы власти добиваются от нищего сельского поселения, чтобы оно оформило в свою собственность часть этой огромной и разорённой системы. Мол, вы оформите на неё необходимые документы, а потом будете искать собственника. Депутаты отказались. Они-то понимают, что в нищем поселении нет возможностей для этого. Для чего выкручивают руки депутатам и главе районные (а им, возможно, краевые) чиновники? Если случится какое «ЧП» (а они в Новосельском весной и осенью происходят регулярно) - будет «крайний», «мальчик для битья».

Кстати, недавно я сделал анализ по запросам прокуратуры. Получилось, что в среднем глава поселения каждый день должен отвечать на какой-нибудь запрос! Причем запросы идут даже по тем вопросам, которые не входят в компетенцию поселений. Прекрасно зная, что в поселении нет юриста, который мог бы оспорить предписание, из глав пытаются сделать тех самых «мальчиков для битья».

Чиновники не меняются

- Принято считать, что, несмотря на общий экономический спад в стране, сельскохозяйственная отрасль и сельскохозяйственные районы чувствуют себя неплохо. Верно ли это на примере Спасского района?

- От фермеров, которые могли бы дать работу десяткам селян, банки требуют выплаты по кредитам ежемесячно, а не тогда, когда созрел урожай или поголовье получило приплод. А от мегапроектов нам ни тепло ни холодно. Когда в селе Прохоры начинали строить свиноводческий комплекс на 39 тысяч голов, жителям села обещали едва ли не рай на земле. Прошло несколько лет, но бюджет их поселения не только не вырос, но и стал меньше почти вдвое. С работой тоже не заладилось: местных, кто держит подсобное хозяйство, на комплекс не берут.

Так что сельские территории пока абсолютно не выигрывают от новых проектов. А тем временем социальная инфраструктура сел приходит в упадок: закрываются дома культуры, больницы, малокомплектные детсады и школы. В прошлом году в крупном селе Красный Кут закрыли детский садик, предложив возить детей в соседнюю Вишнёвку. «Оптимизировали» здравоохранение, закрыв две участковые больницы и заменив их фельдшерско-акушерскими пунктами. Разрекламированное «арктическое чудо» не выдержало условий куда более мягкого приморского климата. На ФАПах уже меняют крыши, утепляют полы и стены. Людям же приходится ездить в центральную районную поликлинику. Наследие советской власти - прекрасные дома культуры - уничтожили: в Буссевке разобрали на кирпичи, в Новосельском довели до аварийного состояния. В итоге люди бегут в города.

- Сегодня «модной» стала идея объединения городов и районов в целях оптимизации бюджетных расходов. Может быть, соседний Спасск «вытянет» депрессивный Спасский район из кризиса?

- Когда я ещё был председателем Думы Спасского района, мы посчитали стоимость объединения с городом и, что называется, прослезились. Если кому объединение и выгодно, то лишь краевым чиновникам: меньше субвенций потребуется выделять на решение социальных вопросов. Зато, наверное, можно будет опять подкинуть денег на достройку разворованных «Хаяттов».

Есть и другой аспект: если главы поселений всегда на виду - они работают рядом с населением, - то глава городского округа каждый день вникать в проблемы маленького села не будет. У него достаточно проблем в городе: разбитые дороги, заброшенные парки, разваливающиеся дома культуры. Да и не может он, даже при всем желании, помнить о каждой дорожной яме в моем селе. Пример в тему. Передали полномочия по содержанию дорог из сельских поселений в район. В ноябре прошлого года в селе Спасском прямо на снег навалили дресвы. Сейчас по этим улицам ни проехать ни пройти. Ни «скорой помощи», ни пожарной машине. В итоге мы добьемся лишь того, что власть станет дальше от людей.

Бюджет выживает за счет бюджетников

- За счет чего сегодня выживают районы и поселения Приморья?

- Бюджет нашего Чкаловского поселения на 50% формируется за счет налога на землю, еще на 50% - за счет НДФЛ. При том, что только 10% всех сборов по НДФЛ остаются в поселении. И такая картина, когда бюджеты «завязаны» на подоходный налог, сегодня наблюдается не только в поселениях, но и в городах. Очень хорошо это заметно на примере Спасска-Дальнего. Если бюджетники получили зарплату вовремя и налоги поступили в бюджет, то улицы убираются, латаются дороги. Задержали зарплату - и всё, жизнь в городе замирает. Такая ситуация ненормальна! Если в структуре налогов главным стал налог на доходы физических лиц, это путь к катастрофе.

- Насколько актуальна сегодня проблема растущей долговой нагрузки регионов? Как в этом плане выглядит Приморье по сравнению с остальными?

- С долгами печальная ситуация везде, как и у нас. Только в Подмосковье чуть лучше. Многое, конечно, зависит и от того, как работают руководители на местах. Если руководитель работает ответственно, то кредиторская задолженность расти не будет.

- Как ведут себя чиновники в регионах в условиях кризиса? Поменял ли кризис их мышление или бизнес по-прежнему воспринимается как «дойная корова»?

- Мышление не поменялось. Люди только открывают свое дело, а им уже «заглядывают в рот». Человек, который работал главой Чкаловского поселения до меня, ходил с протянутой рукой, умоляя предпринимателей скинуться то на проведение 9 мая, то на другие праздники. Логика большинства чиновников осталась прежней: если ты работаешь, значит у тебя есть деньги и ты должен ими делиться.

С другой стороны, от глав поселений вышестоящие органы власти требуют создавать условия для развития малого бизнеса. Но и тут мы связаны по рукам и ногам. В нашем поселении женщина уже много лет держит парикмахерскую, так мы, чтобы облегчить ей условия, не имеем права даже бесплатно предоставить ей помещение. А это, в первую очередь, помогло бы ей не повышать цены на услуги для населения. Зато правом на безвозмездное предоставление им помещений обладают госструктуры, бюджеты которых безболезненно бы это себе позволили.

- Существуют ли конструктивные способы решения тех проблем, о которых мы с Вами говорим?

- На форуме в Москве я предложил 100% собранных налогов оставлять на территориях. Правительство, в свою очередь, пусть функционирует на доходы от продажи нефти и газа: всё равно поселения от этой «торговли» не получают ни копейки.

Помимо этого, нужно дать больше полномочий субъектам и муниципалитетам, дать им право распоряжаться собственными деньгами. И тогда мы будем строить дороги, социальное жилье, способствовать развитию производства, создавать инфраструктуру (больницы, школы, клубы). Вот тогда люди почувствуют, что власть о них заботится, у них появится стабильность. А если жители в селе будут получать жилье, то им уже не придется уезжать оттуда в поисках лучшей доли. И не надо бояться, что на местах не справятся. Справимся. Как я уже сказал, сегодня у нас отобрали полномочия, деньги, обложили всевозможными запретами, но при этом требуют инициатив по зарабатыванию территорией денег. Это полный абсурд, ведущий к дальнейшему обнищанию регионов.

На фото: Председатель приморского отделения «Партии Дела», глава Чкаловского поселения Спасского района Всеволод Ию.