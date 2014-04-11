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Губернатор Приморского края инициировал прокурорскую проверку
В Приморье проведут прокурорскую проверку в отношении глав муниципалитетов
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 10 апреля поручил провести прокурорское расследование в отношении глав муниципалитетов, которые до сих пор не утвердили генеральные планы муниципального образования.
Как доложил на заседании администрации директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья Виктор Кулинский, главы семи муниципалитетов ставят под угрозу сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.
«С 1 июля обязательным условием проведения аукционов на строительство станет наличие утвержденного генерального плана муниципального образования. Пока из 20 участников программы 2014 года, 7 муниципалитетов до сих пор не утвердили генеральные планы», - отметил Виктор Кулинский.
Так, генеральные планы не утверждены в Кавалеровском, Устиновском, Хрустальненском, Подъяпольльском, Смоляниновском, Шкотовсковском и Лазовском поселениях.
Владимир Миклушевский обратил внимание представителей прокуратуры на необходимость принять меры прокурорского реагирования.
«Разработка и утверждение генеральных планов - ваша прямая обязанность главы. Мы уже не первый год обсуждаем этот вопрос. Больше уговаривать никого не собираюсь», - заявил губернатор Приморья.
Напомним, по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского главы муниципальных образований края должны были разработать документы территориального планирования до конца 2013 года.
Документы территориального планирования необходимы для обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
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А когда самого губернатора прокуратура начнет проверять?