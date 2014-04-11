www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.63 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 76.66 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Губернатор Приморского края инициировал прокурорскую проверку

11 Апреля 2014, 09:00 | Приморье

В Приморье проведут прокурорскую проверку в отношении глав муниципалитетов

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 10 апреля поручил провести прокурорское расследование в отношении глав муниципалитетов, которые до сих пор не утвердили генеральные планы муниципального образования.

Как доложил на заседании администрации директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморья Виктор Кулинский, главы семи муниципалитетов ставят под угрозу сроки реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

«С 1 июля обязательным условием проведения аукционов на строительство станет наличие утвержденного генерального плана муниципального образования. Пока из 20 участников программы 2014 года, 7 муниципалитетов до сих пор не утвердили генеральные планы», - отметил Виктор Кулинский.

Так, генеральные планы не утверждены в Кавалеровском, Устиновском, Хрустальненском, Подъяпольльском, Смоляниновском, Шкотовсковском и Лазовском поселениях.

Владимир Миклушевский обратил внимание представителей прокуратуры на необходимость принять меры прокурорского реагирования.

«Разработка и утверждение генеральных планов - ваша прямая обязанность главы. Мы уже не первый год обсуждаем этот вопрос. Больше уговаривать никого не собираюсь», - заявил губернатор Приморья.

Напомним, по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского главы муниципальных образований края должны были разработать документы территориального планирования до конца 2013 года.

Документы территориального планирования необходимы для обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: прокуратура  миклушевский  жилье  приморье  аварии  планы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Гость12:23, 11.04.2014#

    А когда самого губернатора прокуратура начнет проверять?

  • МишанЯ13:49, 12.04.2014#

    Особенно траты на его пиар-компанию!

  • Псевдоним21:07, 12.04.2014#

    +++++

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru