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Почти 3 тысячи приморцев получат новое жилье к концу года

11 Апреля 2014, 09:10 | Приморье

В Приморье около 3 тысяч жителей края получат новое жилье к концу 2014  года в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Об этом в ходе заседания Администрации Приморского края сообщил директор департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Виктор Кулинский.

По его словам, в настоящее время в регионе реализуется первый этап программы, запланированный на 2013–2014 годы. Новое жилье строится на территории 22 муниципальных образований. Планируется переселить почти 3 тысячи жителей 208 аварийных домов.

 «Программа реализуется в соответствии со сроками, утвержденными дорожной картой. По нашим прогнозам она будет выполнена в полном объеме», - отметил Виктор Кулинский.

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский акцентировал, что программа переселения из аварийного жилья является одной из приоритетных.

«Президент страны об этом неоднократно говорил, мы должны решить проблему аварийного жилья. На эти цели средства предусмотрены как в федеральном, так и краевом бюджете» - считает глава региона.

В настоящий момент департамент готовит заявку в Фонд ЖКХ на финансирование второго этапа программы по переселению граждан из ветхого жилья. В ходе второго этапа планируется расселить еще 117 аварийных домов, общая стоимость строительства составит более миллиарда рублей.

Напомним, до 2017 года в Приморье планируется расселить 544 аварийных дома, расположенных на территории 27 муниципальных образований края. Пяти тысячам приморцам будет предоставлено 1282 жилых помещения. На строительство благоустроенных домов стоимостью 5,1 млрд рублей из средств Фонда ЖКХ будет выделено 2,6 млрд рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: приморье  недвижимость  аварии  жилье  миклушевский  жкх  строительство 



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