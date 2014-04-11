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Губернатор Приморья потребовал список нерадивых глав районов края

11 Апреля 2014, 09:01 | Приморье

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 10 апреля провел заседание Администрации. Одной из тем обсуждения стал ход ликвидации последствий ЧС 2013 года.

Губернатор заслушал доклад директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина о помощи приморцам, потерявшим в результате паводков жилье.

«Четыре из пяти семей получили жилье. Документы на предоставление жилищного сертификата последнему заявителю до сих пор находятся на рассмотрении. Пока решения по нему нет», – доложил директор департамента.

Владимир Миклушевский заявил, что такое промедление недопустимо.

«В других субъектах последствия, конечно, серьезнее, чем у нас. Там сотни домов пострадали. Но для нас пока хоть один человек не имеет жилья – это тревожно. Либо в течение недели сертификат оформляете, либо меняете форму помощи и выплачиваете людям деньги. По Указу Президента такая возможность у нас есть», – заявил губернатор.

Директор департамента также рассказал главе края о проблеме несвоевременной подготовки главами муниципалитетов документов на выплату приморцам средств из федерального и краевого резервных фондов, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.

Владимир Миклушевский поручил разобраться с задержками выплат пострадавшим от ЧС. «Дайте мне список этих глав. При оказании помощи районам мы учтем, кто как  работал. У людей беда, а они бездействуют», – возмутился губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  выплаты  наводнение  приморье  ЧС  финансирование 



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Комментарии

  • Псевдоним09:38, 11.04.2014#

    Владимр Владимирович, а мне газету почтальоны не всегда приносят. Прошу разобраться Вам в этом. С меня интервью на камеру с благодарностью к Вам:-):-):-):-)

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