Губернатор Приморья потребовал список нерадивых глав районов края

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 10 апреля провел заседание Администрации. Одной из тем обсуждения стал ход ликвидации последствий ЧС 2013 года.

Губернатор заслушал доклад директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина о помощи приморцам, потерявшим в результате паводков жилье.

«Четыре из пяти семей получили жилье. Документы на предоставление жилищного сертификата последнему заявителю до сих пор находятся на рассмотрении. Пока решения по нему нет», – доложил директор департамента.

Владимир Миклушевский заявил, что такое промедление недопустимо.

«В других субъектах последствия, конечно, серьезнее, чем у нас. Там сотни домов пострадали. Но для нас пока хоть один человек не имеет жилья – это тревожно. Либо в течение недели сертификат оформляете, либо меняете форму помощи и выплачиваете людям деньги. По Указу Президента такая возможность у нас есть», – заявил губернатор.

Директор департамента также рассказал главе края о проблеме несвоевременной подготовки главами муниципалитетов документов на выплату приморцам средств из федерального и краевого резервных фондов, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.

Владимир Миклушевский поручил разобраться с задержками выплат пострадавшим от ЧС. «Дайте мне список этих глав. При оказании помощи районам мы учтем, кто как работал. У людей беда, а они бездействуют», – возмутился губернатор.

ZRPRESS.RU, Владивосток.