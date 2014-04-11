Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморья потребовал список нерадивых глав районов края
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 10 апреля провел заседание Администрации. Одной из тем обсуждения стал ход ликвидации последствий ЧС 2013 года.
Губернатор заслушал доклад директора департамента гражданской защиты Валентина Басаргина о помощи приморцам, потерявшим в результате паводков жилье.
«Четыре из пяти семей получили жилье. Документы на предоставление жилищного сертификата последнему заявителю до сих пор находятся на рассмотрении. Пока решения по нему нет», – доложил директор департамента.
Владимир Миклушевский заявил, что такое промедление недопустимо.
«В других субъектах последствия, конечно, серьезнее, чем у нас. Там сотни домов пострадали. Но для нас пока хоть один человек не имеет жилья – это тревожно. Либо в течение недели сертификат оформляете, либо меняете форму помощи и выплачиваете людям деньги. По Указу Президента такая возможность у нас есть», – заявил губернатор.
Директор департамента также рассказал главе края о проблеме несвоевременной подготовки главами муниципалитетов документов на выплату приморцам средств из федерального и краевого резервных фондов, сообщили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.
Владимир Миклушевский поручил разобраться с задержками выплат пострадавшим от ЧС. «Дайте мне список этих глав. При оказании помощи районам мы учтем, кто как работал. У людей беда, а они бездействуют», – возмутился губернатор.
Новости тематики
- Единая Россия собирает предложения по совершенствованию пенсионной системы от жителей Приморского края
- Приморье получит допсредства для помощи пострадавшим от стихийных бедствий в 2016-17 годах
- Премьер Медведев поручил ректору ДВФУ важное дело
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Приморье начали получать дополнительные выплаты от государства
- На Русском создадут крутую песочницу
- Депутаты Находки усомнились в менеджере из Спасска
- Губернатор Приморья лично пошел по торговым центрам
Новости раздела
- Кандидаты в губернаторы хранили интригу до последнего
- Единая Россия собирает предложения по совершенствованию пенсионной системы от жителей Приморского края
- Сертификаты, рассрочки и льготы
- Приморье получит допсредства для помощи пострадавшим от стихийных бедствий в 2016-17 годах
- "День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
- Андрей Тарасенко вновь пришел в избирком
- Дума Находки упрочила контроль над мэрией
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- Крупные коммерческие предприятия Владивостока придется переводить на газ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
Владимр Владимирович, а мне газету почтальоны не всегда приносят. Прошу разобраться Вам в этом. С меня интервью на камеру с благодарностью к Вам:-):-):-):-)