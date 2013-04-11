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Администрация края возьмет на себя все транспортные расходы по возвращению приморских моряков сухогруза SS Veles
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский заявил, что для возвращения моряков сухогруза «SS Veles» в Приморский край на Филиппины вылетает вице-губернатор Приморского края Александр Лось.
«Мы подключились к решению этого вопроса, как только появилась первая информация. Сейчас для командировки оформляет визу вице-губернатор Александр Лось, он срочно вылетает в Манилу для того, чтобы лично проконтролировать доставку экипажа на родину», - сообщил Владимир Миклушевский.
Губернатор заявил, что все транспортные расходы администрация Приморья берет на себя.
Напомним, что уже месяц судно SS Veles, на борту которого находятся 12 дальневосточников, восемь индийцев и один украинец, стоит на Филиппинах у острова Палаван в порту Рио Туба.
Моряки испытывают серьезные трудности. На судне отключается свет, нет воды и продуктов. Кроме того, экипажу не выплачивается заработная плата на протяжении пяти месяцев. За помощью родственники моряков обратились к Губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому.
«Компания Sea Service объявила себя банкротом, на компанию заведены уголовные дела за использование рабского труда, за неуплату заработной платы, за неоказание медицинской помощи. Сегодня у этой компании арестованы три судна. Всем родственникам в компании на телефонные звонки отвечают, что судно уже не принадлежит компании, и судьба членов экипажа, а также выплата им зарплаты, их не интересует», - обращаются родственники моряков в письме к Губернатору Приморья.
«Прошу у Вас содействия в безопасном возвращении экипажа судна «SS Veles» на родину и любой помощи для членов экипажа. Я знаю и верю, что государство не может оставлять своих граждан в беде», - сообщается в письме.
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Кто их туда отправлял????