Делегация Приморья приняла участие в региональном Саммите

ПРИМОРЬЕ, 11 апреля, ZRPRESS. Делегация Приморского края во главе с вице-губернатором Александром Лосем приняла участие в 17-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций Северо-Восточной Азии, который прошел в префектуре Тоттори (Япония).

Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин, представители делегации приняли участие в работе совета по экономике, совета профессоров вузов и в выставке произведений художественного искусства.

В рамках Саммита прошли традиционные двусторонние встречи главы делегации Приморского края с главами делегаций провинции Цзилинь (Китай), провинции Канвон (Республика Корея), Центрального аймака (Монголия), префектуры Тоттори (Япония).

Во время этих встреч стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в долгосрочной перспективе, в том числе возможности привлечения инвестиций в Приморский край. Вице-губернатор Александр Лось заверил глав делегаций других стран в администрации края развивать связи с приграничными территориями.

Кроме того, в рамках визита в Тоттори делегация Приморского края посетила порт Сакаиминато. В будущем этот порт может стать одним из звеньев транзитной линии по перевозке грузов из Японии через Приморский край в Европу. Этот порт также обслуживает пассажиров паромной линии компании DBS Cruise Ferry, которая соединяет порты Владивосток, Донхэ и Сакаиминато.

«Золотой Рог».