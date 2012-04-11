Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Делегация Приморья приняла участие в региональном Саммите
ПРИМОРЬЕ, 11 апреля, ZRPRESS. Делегация Приморского края во главе с вице-губернатором Александром Лосем приняла участие в 17-м Саммите по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций Северо-Восточной Азии, который прошел в префектуре Тоттори (Япония).
Как сообщил директор департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края Евгений Маркин, представители делегации приняли участие в работе совета по экономике, совета профессоров вузов и в выставке произведений художественного искусства.
В рамках Саммита прошли традиционные двусторонние встречи главы делегации Приморского края с главами делегаций провинции Цзилинь (Китай), провинции Канвон (Республика Корея), Центрального аймака (Монголия), префектуры Тоттори (Япония).
Во время этих встреч стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в долгосрочной перспективе, в том числе возможности привлечения инвестиций в Приморский край. Вице-губернатор Александр Лось заверил глав делегаций других стран в администрации края развивать связи с приграничными территориями.
Кроме того, в рамках визита в Тоттори делегация Приморского края посетила порт Сакаиминато. В будущем этот порт может стать одним из звеньев транзитной линии по перевозке грузов из Японии через Приморский край в Европу. Этот порт также обслуживает пассажиров паромной линии компании DBS Cruise Ferry, которая соединяет порты Владивосток, Донхэ и Сакаиминато.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Владимир Путин пригласил лидера Китая во Владивосток
- Глава Приморья встретится с Президентом России в Китае
- Ким и Путин могут встретиться во Владивостоке
- Путин рад тому, что в Приморье стало безопаснее
- После отмены виз поток туристов из Кореи в Россию увеличился на 37 процентов
- В Китае могут пройти Дни Приморского края
- Вьетнам и Приморье планируют развивать марикультуру и лесопереработку
- Проекты комплексного развития Приморья представят на Российско-китайском ЭКСПО
- Дмитрий Медведев: "Китай и сегодня, и в будущем останется нашим ключевым партнёром"
- Приморье готово усилить взаимодействие со странами АТР
Новости раздела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы