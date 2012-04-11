Дальнегорские единороссы и коммунисты объединились

Политических антагонистов объединило желание вернуть политическую жизнь города в конструктивное русло.

Представители политических партий и общественных организаций Дальнегорска обратились к депутатам с призывом прекратить хаос, вызванный самовольным избранием Думой главы города и попыткой отставки действующего мэра. Текст обращения был выработан на совместном заседании местных руководящих органов местных отделений партии Единая Россия и КПРФ.

В нем Думе предлагается «проанализировать сложившуюся негативную политическую ситуацию в округе, которая крайне отрицательно сказывается на жизни населения». А также местные политики и лидеры общественных организаций призывают депутатов удовлетворить протест прокуратуры и тем самым отменить незаконные решения об удалении главы города в отставку и избрании нового главы, в противном случае требуя объявить самороспуск думы.

И депутаты 6 апреля проголосовали за возврат прямых выборов мэра.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».