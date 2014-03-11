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Вертолеты Bell грозят намотать на винт бюджет Приморья

11 Марта 2014, 12:51 | Приморье

В необходимости разработки комплексной программы развития малой авиации в Приморском крае убеждены депутаты ЗС ПК. Сегодня из краевой казны выделяются сотни миллионов рублей на покупку вертолетов и самолета, однако суммы, необходимые на обслуживание авиатехники и создание инфраструктуры для нее, до сих пор не определены.

Эти и другие вопросы, связанные с покупкой воздушных судов, вновь прозвучали во время отчета и.о. директора департамента промышленности и транспорта Ивана ТИРСКИХ перед депутатами.

По словам представителя администрации, в 2013 году из краевого бюджета КГУП «Пластун-Авиа» были перечислены 153 млн руб., необходимые для приобретения двух вертолетов марки Bell и одного пассажирского самолета DHC-6 TwinOtter. Однако в прошлом году освоить эти средства не удалось. В 2014 году на приобретение авиатехники и лизинговые платежи из краевого бюджета дополнительно выделяют 390 млн руб. А общий объем средств, которые краевое предприятие «Пластун-Авиа» планирует направить на оказание услуг по лизингу двух вертолетов Bell 407GX, относящихся к нему запчастей и оборудования, составляет 645 млн рублей.

Депутат Артем САМСОНОВ попросил уточнить стоимость закупаемой авиатехники. Иваном Тирских было озвучено, что стоимость одного вертолета Bell-407 на сегодня составляет $6,5 млн, а один самолет DHC-6 TwinOtter обойдется в $9 млн. Как верно подметил депутат Дмитрий НОВИКОВ, учитывая происходящие колебания курса доллара, окончательная стоимость вертолетов и самолета может отличаться от заявленной.

Кроме того, на практике авиатехника потребует значительных средств на содержание и обслуживание.

- Покупается не вертолет, а жизненный цикл. Сегодня средства в бюджете заложены только на приобретение авиатехники в лизинг. Но еще нужно проводить сервисное обслуживание машин, покупать запчасти, обучать экипажи. Сколько это будет стоить? - акцентировал внимание депутат ЗС ПК, генеральный директор авиазавода «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО. А по словам Ивана Тирских, в настоящее время в краевой казне предусмотрены только средства на приобретение авиатехники.

Отдельно были затронуты вопросы состояния аэродромной инфраструктуры в Приморском крае. По словам Юрия Денисенко, федеральными правилами установлены требования к оборудованию взлетно-посадочных полос. Кроме того, на каждый аэродром необходимо нанимать персонал и платить людям зарплату. По мнению парламентария, все эти расходы должны быть учтены при расчете стоимости летного часа для покупаемых воздушных судов.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: бюджет  транспорт 



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