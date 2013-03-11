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В Приморье началась выдача универсальных электронных карт

11 Марта 2013, 12:02 | Приморье

 

Первые 100 универсальных электронных карт выданы жителям края. Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморского края, всего с начала реализации проекта заявления на получение УЭК подали более полутора тысяч человек.

Наибольшую активность в этом вопросе проявили жители Владивостока, Находки и Уссурийска. В муниципальных районах также есть желающие приобрести карту, которую можно использовать как идентификатор ряда документов (полис обязательного медицинского страхования, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования). Также её можно использовать для входа на  единый портал госуслуг и как  платежную банковскую карту, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Создание системы УЭК является одним из приоритетов при развитии электронного правительства. Проект позволит обеспечить качественно новый уровень получения государственных и муниципальных услуг за счет внедрения новых электронных сервисов. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: электронная карта 



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