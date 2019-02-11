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Основной темой ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока
Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению пятого Восточного экономического форума состоялось в Москве под председательством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Основной темой ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока. Участие в совещании принял Губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщили газетет "Золотой Рог" в администрации Приморья.
На заседании подвели основные итоги предыдущего Восточного экономического форума и определили направления подготовки и проведения ВЭФ-2019 – с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
«Нынешний год знаменует собой пятилетие со дня проведения первого Восточного экономического форума в 2015 году. Нужно с достоинством отметить юбилейный год ВЭФ, привнести новшества в работу форума», – заявил Юрий Трутнев.
Он также подчеркнул, что за минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономическое мероприятие, посвященное решению задачи по развитию Дальнего Востока, а также его встраиванию в систему экономических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«В ходе предстоящего форума мы планируем представить Президенту Национальную программу по развитию Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна объединить мероприятия уже принятых национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России», – отметил Юрий Трутнев.
Кроме того, учитывая важность нацпрограммы для всего округа, он предложил определить ее ключевой темой форума.
В своем выступлении советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул, что усилия оргкомитета заточены под позиционирование ВЭФ как наиболее авторитетной международной площадки по обсуждению региональной повестки.
«Проведение ВЭФ с участием представителей крупного российского и иностранного бизнеса в практическом плане содействует ускоренному развитию экономики Дальнего Востока. В ряду основных задач – расширение международного сотрудничества со странами АТР, продвижение и демонстрация инвестиционной привлекательности ТОР и Свободного порта Владивосток», – отметил он.
По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Козлова, формирование «дальневосточной» нацпрограммы идет по двум основным векторам – экономический рост и достижение показателей жизни в ДФО выше среднероссийского уровня. Предложено определить эти параметры в качестве двух основных разделов деловой программы форума. В первый блок деловой программы планируется включить презентацию инвестиционного потенциала отраслей с разбивкой по каждому из регионов Дальнего Востока. Второй блок будет представлять сессии по реализации 12 национальных проектов на Дальнем Востоке.
Как отметил по итогам совещания Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, важно, чтобы Владивосток, будучи столицей Дальнего Востока, достойно принял российских и зарубежных гостей и провел пятый форум на высоком организационном уровне.
«Были затронуты вопросы размещения гостей – обслуживать их, в том числе, будет круизное судно. Вопросы организации питания, волонтерских служб, ремонта транспортной, дорожной инфраструктуры, благоустройства города. Мы выделили денежные средства на приобретение новых автобусов. Кроме того, обратились в Минвостокразвития за дополнительной помощью, и нам подтвердили, что она будет оказана. Безусловно, с каждым годом растет число гостей на форуме, приезжает все больше руководителей иностранных государств и очень важно, чтобы Владивосток, уже в статусе столицы Дальневосточного федерального округа, провел на высоком уровне пятый юбилейный форум», – заявил он.
Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина. В форуме 2018 года приняли участие более 6 тысяч делегатов и более 1,3 тысячи представителей СМИ из 60 иностранных государств. Почетными гостями ВЭФ стали главы четырех государств – России, КНР, Монголии, Японии, а также Премьер-министр Республики Корея.
Фото – пресс-служба Минвостокразвития
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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