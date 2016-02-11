Приморская "ЕР" обещает послать в Госдуму "народных кандидатов"

Дата и Положение о порядке проведения праймериз «Единой России», а также состав оргкомитета предварительного голосования были утверждены в ходе первого этапа предвыборного съезда «Единой России», который состоялся в минувшие выходные в Москве. Ожидается, что в Приморье, как и по всей стране, предварительное голосование состоится 22 мая, а принять участие в нем смогут все желающие избиратели, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

По словам секретаря «Единой России» в Приморье Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, предварительное голосование станет тем механизмом, который позволит выбрать лучших кандидатов от партии, претендующих на депутатский мандат. В этом году, по решению партийцев, принять участие в праймериз смогут не только члены и сторонники «Единой России», но и любой гражданин, обладающий активным избирательным правом.

«Мы отказались от партийных списков, будем определять наших кандидатов по итогам праймериз. Кто наберет большее количество, тот и пойдет на выборы. Поэтому еще раз повторяю, никаких списков нет и не будет. Есть желание, чтобы выбор был сделан в пользу по-настоящему народного кандидата», - заявила Людмила Талабаева.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.