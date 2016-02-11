В Приморском крае назначают новых глав на "трудных" территориях

Анучинский и Кировский районы Приморья наконец-то обрели новых руководителей, назначенных по итогам конкурса. На обеих территориях со сложной политической ситуацией конкурсные процедуры тянулись еще с минувшего года, а новым главам придется найти общий язык не только с краевой властью, но и с разными группами интересов у себя на территории.

27 января по новой схеме был избран глава Анучинского района, а днем позже - глава Кировского района. Анучинский район, где на пост главы претендовали семь человек, возглавит депутат местной думы Сергей ПОНУРОВСКИЙ. Некоторый опыт руководящей работы у Понуровского уже есть - в качестве заместителя бывшего главы района Владимира МОРОЗОВА (сейчас является депутатом районной думы). Однако этот факт может сработать как «за», так и «против» нового главы, ведь в избранной в 2015 году местной думе большинство составляют представители блока «Возрождение», прошедшие в представительный орган во многом благодаря недовольству политикой Морозова.

Днем позже, 28 января, состоялся второй этап конкурса на замещение должности главы Кировского муниципального района. Проведя собеседование с семью претендентами на этот пост, конкурсная комиссия предложила депутатам района выбрать между начальником теплового района КГУП «Примтеплоэнерго» Аркадием КАМЕНЕВЫМ и руководителем подразделения Дальнереченского отряда Приморской базы авиаохраны леса Андреем ТЕРЕШКИНЫМ. По итогам голосования 12 из 18 депутатов отдали голоса за Каменева. Отметим, что в Кировском районе избрать главу территории удалось лишь со второй попытки.

Сегодня, 9 февраля, должен был состояться второй этап конкурса в Пожарском районе (на момент сдачи номера в печать его итоги были еще неизвестны). К участию в нем комиссия допустила сразу девять человек.

Кроме того, как сообщил на днях вице-губернатор Приморского края Александр РОЛИК, в ближайшие месяцы конкурсы на замещение должности главы должны пройти также в Кавалеровском районе, где в марте истекают полномочия руководителя района, и в Октябрьском районе, глава которого Дмитрий НИКИФОРОВ в январе досрочно сложил полномочия. По мнению наблюдателей, эти территории также нельзя назвать простыми.

Неопределенная ситуация сохраняется в Находке, где второй этап конкурса был отложен в связи с болезнью одного из претендентов на пост главы – Олега КОЛЯДИНА. Новая дата собеседования конкурсной комиссии с Колядиным и еще 11 кандидатами пока так и не названа.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.